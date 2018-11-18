نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقوية اقتصاد البلاد

شريط الاخبار
"تاغيت" محج آلاف السياح ليلة رأس السنة 50 ألف أستاذ يشاركون في مسابقة الترقية لرتبتي رئيسي ومكوّن منتصف الشّهر قايد صالح يدعو لجعل 2019 سنة لاجتثاث الإرهاب والحفاظ على "الاستقرار" إدانة "رضا سيتي 16" بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ الخطاب التكفيري دفع بمواطنين إلى منع عشرات السياح من دخول عاصمة القنادسة مدن أوربية وعربية تجذب السائح الجزائري على حساب الداخل تعليق استيراد الأبقار والماعز بسبب طاعون المجترات الصغيرة قوات الجيش تحقق نتائج غير مسبوقة وتحيد 189 إرهابي خلال 2018 المجلس الدستوري يتنزع مقعد "السينا" من الأرندي بتلمسان ضبابية في مصدر القرار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ! 93 ألف شرطي أمّنوا ليلة رأس السنة الجديدة لجنة أمنية مشتركة بين الداخلية والدفاع لمحاربة "الحرقة" المسرح الجهوي لمستغانم يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح المحترف أسعار النفط تتراجع مع مطلع السنة الجديدة 2019 تأييد حكم الإعدام في حق قاتل "سلسبيل" وشريكه بوهران اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على سياح بمصر تجار أسلحة حربية يستوردون مسدسات آلية تركية لتمويل عصابات الإجرام الجزائر المستورد الأول للأسلحة الألمانية‎ بـ 802 مليون أورو «الريفيون « يتسبب في ندرة العملات والتهاب أسعارها في السوق السوداء التحاليل المخبرية تنفي احتواء مسحوق «أميلا» على مادة البيرازول وزارة الفلاحة تأمر بغلق أسواق الماشية لمنع انتشار الطاعون بوتفليقة "يتجاهل" دعوات تأجيل الانتخابات "حج" جماعي للجزائريين نحو تونس واكتظاظ بمراكز العبور ساعات قبل "الريفيون" بوشارب في أوّل تحدٍّ انتخابي وأويحيى على موعد مع "التأكيد" إجراءات خاصة لتأمين الممثليات الدبلوماسية المحتفلة بـ"الرفيون"
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقوية اقتصاد البلاد

نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقوية اقتصاد البلاد

  22 جوان 2017 - 12:13   قرئ 390 مرة   0 تعليق   الوطني
نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقوية اقتصاد البلاد

يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس مناقشة عمل مخطط الحكومة لليوم الثالث الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل المصادقة عليه غدا الجمعة حيث سيتم الاستماع إلى رده على الانشغالات التي طرحها النواب وكذا التصويت على المخطط. وطالبوا النواب بتجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وكذا ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة والخروج من تبعية المحروقات خصوصا في الظرف الحالي المتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص الموارد المالية للخزينة العمومية.

وفي هذا الجانب أوضحت نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي فوزية بن سحنون للاذاعة الجزائرية، أن هذا المخطط يتضمن عدة نقاط ايجابية غير أن تقلص مداخيل البترول تتطلب ترقية الاستثمار لتقوية الاقتصاد الوطني. وأشادت بن سحنون بإجراءات الحكومة لتسيير الشأن العام بأقصى قدر من الصرامة والشفافية بفصل المال عن السياسة والقضاء على حالات تصادم المصالح معتبرة أن هذا الإجراء الهام ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وأفاد رئيس المجموعة البرلمانية من أجل اتحاد النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف في تصريح له للاذاعة بأن المخطط الذي يتضمن عدة خطوط عريضة جاء في ظروف صعبة ونأمل أن يتم تطبيقها خاصة الإجراءات المتعلقة بفصل السياسة عن المال والتي تعد –حسبه- إجراءات جيدة وهامة. كما تعمل الحكومة على إعداد نصوص قوانين في مجال الحقوق والحريات لمساعدة جميع الفاعلين السياسيين منها القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية مثلما أكده النائب علي العسكري عن جبهة القوى الاشتراكية الذي شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين. أما النائب سليمان بن شني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فقد ركز على الشق السياسي لمخطط الحكومة والذي يعتمد على استكمال الإصلاحات السياسية بما فيها مراجعة قانون الولاية والبلدية بإعطاء صلاحيات أكثر للجماعات المحلية.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات