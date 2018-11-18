جمعية "سيريوس" لعلم الفلك تتوقع أن يكون عيد الفطر الاثنين المقبل

تتوقع جمعية "سيريوس" لعلم الفلك أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الاثنين القادم وهذا بسبب "استحالة" رؤية الهلال ليلة التاسع و العشرين من رمضان , حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للجمعية مذكرة في ذات السياق أن "الجهة الوحيدة التي لها شرعية إصدار فتوى بشأن تاريخ عيد الفطر هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

واكدت الجمعية انه "بناء على الحسابات الفلكية واستحالة رؤية الهلال بالعين المجردة يوم السبت 24 جوان في الجزائر و كل الدول العربية, نتوقع إكمال عدة رمضان 30 يوما و ذلك سواء في حالة رؤية محلية أو معممة مشيرة إلى أنه "استنادا لتحري بصري (و حتى بالمنظار) سيصادف حلول عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 26 جوان".

و اعتبرت جمعية الشعري أن "الاحتفال بعيد الفطر يوم الأحد 25 جوان سيكون بناء على رؤية خاطئة للهلال" داعية وزارة الشؤون الدينية الى "عدم تأييد رؤية مزعومة للهلال قد تصلها مساء يوم السبت سواء كانت محلية آو من بلد عربي آخر إذ ذلك يتنافى مع المعطيات الفلكية".

و أشارت الجمعية إلى "استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة في الجزائر و الدول العربية و كل المناطق الغربية حتى أمريكا الجنوبية و كذلك نفس الشيء لجنوب إفريقيا.

و أضاف نفس المصدر أن رؤية الهلال بالمنظار "قد تكون ممكنة في القسم الجنوبي من القارة الافريقية و في بعض الحالات النادرة في الجنوب الجزائري. ولكن بما أن الرؤية بالمنظار ليست مصادقا عليها من طرف لجان الأهلة إضافة لكونها "قد تكون ممكنة" نحن نرجح استحالة رؤيته".

وأكدت جمعية الشعري أنه "إذا ما اشترطت رؤية الهلال بالعين المجردة حسب الموقف الرسمي في الجزائر أو حتى بالمنظار كما هو الحال في دول الخليج و دول أخرى مسلمة و إذا ما استحالت الرؤية سواء بالعين المجردة أو بالمنظار في كل الدول العربية بما فيها الجزائر فإن هذا يستوجب إتمام صيام 30 يوما من شهر رمضان و أن عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 26 جوان".