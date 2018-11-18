هدى فرعون تعيّن عبد الكريم دحماني على رأس بريد الجزائر

عيينت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, هدى إيمان فرعون, اليوم الخميس, عبد الكريم دحماني مديرا عاما للمؤسسة العمومية بريد الجزائر خلفا لعبد الناصر سايح الذي تقدم بطلب إحالته على التقاعد لأسباب شخصية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن المدير العام الجديد "إطار شاب, خريج المدرسة الوطنية للإدارة, يزاول دراسات دكتوراه في القانون الاقتصادي العام. وقد شغل الى غاية اليوم منصب مفتش عام بالدائرة الوزارية المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وترأس مجلس إدارة بريد الجزائر".