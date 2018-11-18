حجار : ظاهرة العنف في الجامعة ليست بالحدة التي يروج لها

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس من تيبازة الأسرة الجامعية برمتها إلى مزيد من التآزر والتكاتف لمواجهة ظاهرة العنف في الوسط الجامعي. وقال الوزير في كلمة له أمام إطارات المركز الجامعي "مرسلي عبد الله" بتيبازة أن "ظاهرة العنف موجودة في الجامعة لكنها ليست بالحدة التي يروج لها", مشيرا إلى أنها (الجامعة) فضاء يتفاعل مع محيطه الذي يعرف هو (المجتمع) تنامي رهيب لظاهرة العنف في الملاعب و الشوارع.

و دعا السيد حجار الأسرة الجامعية إلى مكافحة شتى أنواع العنف داخل الحرم الجامعي اللفظي منه و الجسدي على اعتبار أن الجامعة يفترض أنها مشتلة النخبة و القدوة و المثال الذي يقود المجتمع مشددا على تغليب لغة الحوار و النقاش العلمي و الفكري بدلا من العنف. كما أبرز حجار أهمية دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه مشيرا إلى قضية مقتل الأستاذ الجامعي التي أكد بشأنها مجددا أنها لا علاقة لها بالجامعة قبل أن يعرب عن أسفه للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها بشير قروي سرحان سهرة الأحد الماضي.