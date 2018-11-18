الإطاحة بشكبة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 6 مركبات سياحية بتلمسان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات ، حسب بيان لقيادة الدرك.

وجاءت العملية إثر التحريات التي قام بها أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 9 أشخاص يروجون المخدرات، بالإضافة إلى حجز 44,850 كغ من الكيف المعالج، ومبلغ مالي مقدر بـ 4.273.000 دج وحجز 6 مركبات سياحية كانت تستعمل من طرف عناصر هذه العصابة في التنقل ونقل المخدرات.

وأشار البيان أن المعنيون سيتم تقديمهم أمام السلطات القضائية.