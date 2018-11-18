بوتفليقة يهنيء الدوق-الأكبر للكسمبورغ بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الدوق-الأكبر للكسمبورغ هنري بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني جدد له فيها له استعداده للعمل معه على "توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين"

وجاء في برقية الرئيس :"يطيب لي، والدوقية-الكبرى للكسمبورغ تحتفل بعيدها الوطني، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة مشفوعة بأزكى تمنياتنا لكم بموفور الصحة والهناء، وبالرقي والإزدهار لشعب لكسمبورغ الصديق"

وأضاف بالمناسبة قائلا "وأغتنم هذه السانحة الطيبة لأجدد لكم تمام استعدادي للعمل معكم على توثيق أواصر الصداقة التي تجمع شعبينا وترقية التعاون الثنائي، خدمة لمصلحة بلدينا"