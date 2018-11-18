لضمان التغطية الأمنية للمواطنين وممتلكاتهم

الأمن والدرك الوطنيين يقرّان إجراءات خاصة بمناسبة العيد

اتخذت مصالح الأمن والدرك الوطني عشية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مجموعة من التدابير والاجراءات الأمنية الوقائية الخاصة بتأمين ذات المناسبة من خلال تسخير كل مصلحة منها لعناصر تابعة لها تتوزع على كامل التراب الوطني، حيث سخرت مصالح الأمن الوطني 6 آلاف شرطي من مختلف الرتب لضمان التغطية الأمنية خلال يوميّ العيد فيما قامت الهيئة العليا للدرك الوطني بوضع تشكيلاتها لضمان استمرارية الخدمة والجازة على مدار 24 سا.

سخرت مصالح الأمن والدرك الوطنيين برنامجا خاصا بتأمين مناسبة عيد الفطر، حيث قامت مصالح أمن ولاة الجزائر باتخاذ إجراءات وتدابر وقائة إضافية من خلال تسخر 6000 شرطي من مختلف الرتب، لضمان تغطة أمنة محكمة من خلال احتلال شامل وكامل للمدان بتوزع أكبر عدد من قوات الشرطة العملاتة، وذا لتوفر الأمن وحماة سلامة وممتلكات المواطنن، عبر قطاع اختصاص أمن ولاة الجزائر، حيث سيتم بالمناسبة تكثيف ذه الإجراءات والتدابر الأمنة التي كانت متواجدة في المدان باستمرار، من خلال عملات مراقبة خاصة بالقرب من محط الأسواق، المحلات والمراكز التجارة الكبرى لما تعرفه من توافد عدد كبر للعائلات لاقتناء المستلزمات الخاصة بإحاء عد الفطر، إضافة إلى تكثف الدورات الراكبة والراجلة على مستوى كل من محطات المسافرن الخاصة بالحافلات، سارات الأجرة محطات المترو والترامواي، لما تعرفه هذه المناطق من حركة للمواطنن وضمان تنقلاتم بكل أرحة وأمان، وذا بالاستعانة بفرق الأناب والوسائل التقنة الحدثة، كما تم بالمناسبة وضع مخطط عمل مداني جاري تنفذه للحد من ظارة حوادث المرور ومخلفاتا السلبة أين تم تعزز تواجد قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء، مع مضاعفة التواجد الشرطي على مستوى نقاط المراقبة والحواجز، وكذا تفعل دورات فرق الوقاة المرورة، وي وحدات متنقلة بواسطة الدراجات النارة والسارات الخففة، لردع كل مخالفي قانون المرور، ضمانا للانسابة المرورة عبر الطرقات خلال تنقلات المواطنن خلال ذه المناسبة، إضافة إلى دورات أمنة راجلة، تعمل على مستوى الشوارع والمفترقات الرئسة للمقاطعات الإدارة، أسندت لا ممة المراقبة الدائمة للأشخاص المشبون، وكذا إحباط كل أشكال الاعتداءات التي قد تمس المواطنن والممتلكات العامة والخاصة في الوسط الحضري. من جهتها، قامت وحدات الدرك الوطني بوضع إجراءات وقائة خاصة بيومي العد، وذلك من خلال تكف تشكلاتا العملاتة الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولاات الوطن حفاظا على جو الطمأننة والسكنة العمومين، حيث تدخل هذه الاجراءات في إطار مواصلة تطبق المخطط الذي كان قد وضع خلال شر رمضان لحماة الأشخاص والممتلكات، حيث عكفت ذات المصالح بالمناسبة على اتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات من أجل تأمين المواطنين خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومة، بالخصوص أماكن العبادة، المقابر، أماكن الترفه، وذلك بإقحام جمع وحدات الدرك الوطني من فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات، وكذا فصائل الأمن والتدخل، وحتى وحدات التدخل حث تم ضمان الجازة الدائمة والمستمرة، من أجل التدخل ومد د المساعدة وتقدم خدمة جوارة ذات نوعة للمواطن، كما تعتمد القيادة بمناسبة عيد الفطر على الموقعين الالكترونن»dz.mdn.ppgn « و»dz.tariki» في التواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الرقم الأخضر «55- 10 «الذي بقى تحت تصرفهم 24سا/24سا.

منيرة ابتسام طوبالي