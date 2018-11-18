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رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس لـ «المحور اليومي»:

هناك من يريد توريط الجزائر وشعبها ويوقعها في فخّ العنصرية

  23 جوان 2017 - 19:22   قرئ 461 مرة   0 تعليق   الوطني
هناك من يريد توريط الجزائر وشعبها ويوقعها في فخّ العنصرية

تعتقد رئيس الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أنّ الحملة العنصرية ضدّ اللاجئين الأفارقة تقف وراءها أطراف تريد توريط الجزائر حكومة وشعبا في خروقات في مجال حقوق الإنسان، مؤكّدة أن المستهدَف من هذه الحملة هو 43 مليون جزائري بوصفهم بـ «العنصريين». 

كيف تنظرون إلى الحملة المسعورة ضدّ اللاجئين الأفارقة في الجزائر؟ 

 بكل صراحة وليس بصفتي رئيسة للهلال الأحمر الجزائري، لكن كمواطنة جزائرية مسلمة أتساءل من هؤلاء الأشخاص الذين يمثّلون أقلية يريدون تشويه سمعة الجزائريين، ونحن في أواخر شهر رمضان الذي يفترض أن تنزل فيه الرحمة في قلوب المسلمين وهو الشهر الذي نُزّل فيه القرآن، يفترض أن يكون فرصة لتقوية صلة الرحم، شخصيا أظنّ أن هؤلاء جاهلون بمبادئ الدين الإسلامي وتاريخهم، الذي سجّل فيه أسلافنا مدّهم يد العون للآخر، نتذكّر فقط الحادثة التاريخية للأمير عبد القادر، سنة 1862، حين شُنّت ضدّه نفس الحملة من قبل مسلمين عندما تدخّل لوقف الاقتتال بين المسيحيين في لبنان وأنقذ حياة الملايين من الناس، فلامه مسلمون من أشقائه لماذا أنت مسلم وتتدخل لحل أزمة المسيحيين؟، فما كان ردّه سوى أن أكد لهم أنّ تعاليم الإسلام وسنّة النبي عليه الصلاة والسلام تحثّ على نبذ الفرقة ووقف سفك الدماء، لكننا متأكدون أن ما يحدث مجرّد حملة افتراضية، لأن الواقع يقول شيئا آخر، لمسنا ردود فعل مضادة قوية واقعيا. 

 هل تعتقدون أنّ هذه الحملة اعتباطية أم أنّ جهة معينة تقف وراءها؟ 

الجزائريون بطبعهم ليسوا عنصريين، نحن نعلم أنه بين الحين والآخر تخرج مجموعة تقوم بحملة ضدّ الحكومة الجزائرية في طريقة تكفّلها باللاجئين ويستخدمون هذا الملف كورقة ضغط في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن الجزائر لم تسقط في فخّ الربيع العربي، لدينا الثقة في مصالح الأمن التي بدأت في التحقيق بخصوص هذه الحملة وستكشف من يقف وراءها.

 هل الذين تأويهم الجزائر لاجئون أم مهاجرون، هؤلاء الذين يمكن للحكومة إعادتهم إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكوماتها؟ 

 الهلال الأحمر لا يفرّق بين اللاجئ والمهاجر، فكلاهما بالنسبة لنا فرّ من أوضاع غير إنسانية، هذا التعريف الذي تعتمده الأمم المتحدة بحاجة إلى مراجعة لأن الأمور تغيرت اليوم، فحين تمّ وضعه سابقا كان اللجوء أمرا سياسيا تطلبه شخصية ما هاربة من نظام دكتاتوري، لكن اليوم معظم اللاجئين فارون من الموت والحروب وأوضاعهم خطيرة ومأساوية، مثل ما هو الأمر بالنسبة للسوريين والليبيين والماليين والنيجريين وغيرهم.  

هناك من يضع مبررات طلب إعادتهم إلى بلدانهم بأنهم نقلوا أمراضا وتعدّوا على الجزائريين، ما مدى صحة ذلك؟ 

 نحن الذين نتعامل مع اللاجئين منذ ست سنوات، ننتقّل إلى أماكن إقامتهم، المرض غير صحيح هم مصابون بأمراض عادية جدا مثل التي يصاب بها الجزائريون وكل الناس وليس حقيقة ما يقال إنهم ينقلون الأمراض المعدية، نحن نتنقّل إليهم رفقة الطاقم الطبي لم نسجّل أي حالات من الأمراض الخاصة، أنا شخصيا أحتكّ بهم بشكل يومي ما يقال كذب وافتراء، بالعكس هم يحبون الجزائريين ويقولون إنهم أحسنوا ضيافتهم ولذلك أقول لك أنّ هذه الحملة العنصرية تهدف إلى تشويه سمعة 43 مليون جزائري والمساس بالشخصية الجزائرية، يريدون تصويرها للعالم أنها تطارد شخصا فرّ إليها هاربا من الموت، وويلات اللجوء والحرب والأزمة الأمنية. بالنسبة لأعمال العنف والاعتداءات الدولة الجزائرية لديها قانون وكل من يخطئ يحاسب وفقا للقانون سواء كان جزائريا أم أجنبيا، ونعلمكم أنّ عددا من هؤلاء الماليين والنيجيريين في السجن بسبب أفعال قاموا بها، وهذا لا يعني أن نرميهم، نحن نتكفّل بكلّ شخص على حدى. 

 ما هو تعليقكم على قرارات الحكومة مؤخّرا بخصوص إعداد بطاقية لهؤلاء اللاجئين؟

 لدينا الثقة الكاملة في الحكومة ونثمّن قرار وزارة الداخلية ونعتبره قرارا مريحا لنا، الجزائر ليست عنصرية الحكومة الجزائرية عندما تقوم بأفعال الخير تجاه الأشقاء لا تشهّر بعملها ولا تنتهز فرصة سقوط الأشقاء لتصوّر خيرها عليهم. 

 سألتها: حكيمة ذهبي 

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