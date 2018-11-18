الخبير الاستراتيجي والجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ «المحور اليومي»:

الجزائر مطالبة بمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات عبر المنابر الدولية

دعا الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد، الجزائر، إلى فضح الشركات المتعددة الجنسيات في المنابر الدولية، التي تنهب خيرات البلدان الإفريقية وتدفع بشعوبها إلى الهجرة واللجوء، مؤكّدا أنّ ظاهرة اللجوء ينبغي أن تعالج بتأنّ، عن طريق تسليط الأضواء على أسبابها وكشفها أمام المتجمع الدولي. قال الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد، إنّه يستبعد أن يكون نزوح الأفارقة نحو الجزائر مبني على مخطط مثلما يروّج له، وأكد في حديث مع «المحور اليومي»، أنّ ظاهرة النزوح ليست خاصة بالجزائر فقط، بل هي ظاهرة عالمية، والجزائر وجهة الماليين والنيجيريين، بسبب وضعها المستقرّ أمنيا مقارنة بتونس وليبيا وكذا الغلق المغربي، عن طريق جدار العار على مشارف الصحراء الغربية المحتلّة، مما جعلها المنفذ الوحيد للنازحين الذين تعرّضت بلدانهم للتخريب من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، ولفت محدّثنا، إلى أنّ الأفارقة يتعرّضون لنهب ثرواتهم من قبل هذه الشركات التي تمارس عليهم استعمارا حديثا، تُنهب ثرواتهم الباطنية وتفرض إملاءات على حكوماتهم، في بعض الدول كمالي والتشاد هي التي تعيّن الوزراء، وتستغلها أبشع استغلال، اقتصاديا، أمنيا وبيئيا، وأكد مجاهد أن الجزائر لوحدها لا يمكنها مواجهة الظاهرة، بل يجب تحسيس المجتمع الدولي وتعبئته بتوجيه أصابع الاتهام إلى أوروبا، حتى تجد حلولا مثلما وجدتها مع اللاجئين السوريين، حيث دفعت لتركيا الملايير مقابل أن توقف نزوحهم نحو أوروبا الغربية، وكما فعلت أمريكا مع تونس في اجتماع مالطا الأخير، من أجل غلق الأبواب أمام الهجرة. وأكد مجاهد أن الحديث عن أطراف وراء حملة العنصرية غير كاف، فإن اكتشفنا من هي الأطراف علينا مواجهتها عبر المنابر الدولية، داعيا المجتمع المدني الجزائري، على غرار الهلال الأحمر وجمعيات حقوقية بالوقوف صفا واحدا لمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات التي هي بالأصل من تنتهك حقوق الإنسان في حق شعوب إفريقيا.

ح. ذهبي