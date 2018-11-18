إقصاء الأساتذة المتغيّبين عن التكوين بعد النجاح في مسابقة التوظيف

شريط الاخبار
الجزائر تترصّد تنقلات إرهابيين يحملون صفة "لاجئين" نحو الساحل أويحيى وبوشارب يتوعّدان "الخونة"! بدوي "غاضب" على والي المسيلة! الكرة الجزائرية تستقبل العام الجديد بأحداث مخزية الجيش يكثف عمليات البحث والتفتيش على الحدود مع مالـي امتيازات للمشاريع الاستثمارية الواقعة بمحيط الحظائر التكنولوجية تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين خلال أسابيع انطلاق الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي القادم بعد غد التضييق على بقايا الجماعات الإرهابية يرغم 132 مسلح على الاستسلام الجزائر تتجه نحو تصدير المنتجات النسيجية عبر مهن النسيج "تايال" "تاغيت" محج آلاف السياح ليلة رأس السنة 50 ألف أستاذ يشاركون في مسابقة الترقية لرتبتي رئيسي ومكوّن منتصف الشّهر قايد صالح يدعو لجعل 2019 سنة لاجتثاث الإرهاب والحفاظ على "الاستقرار" إدانة "رضا سيتي 16" بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ الخطاب التكفيري دفع بمواطنين إلى منع عشرات السياح من دخول عاصمة القنادسة مدن أوربية وعربية تجذب السائح الجزائري على حساب الداخل تعليق استيراد الأبقار والماعز بسبب طاعون المجترات الصغيرة قوات الجيش تحقق نتائج غير مسبوقة وتحيد 189 إرهابي خلال 2018 المجلس الدستوري يتنزع مقعد "السينا" من الأرندي بتلمسان ضبابية في مصدر القرار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ! 93 ألف شرطي أمّنوا ليلة رأس السنة الجديدة لجنة أمنية مشتركة بين الداخلية والدفاع لمحاربة "الحرقة" المسرح الجهوي لمستغانم يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح المحترف أسعار النفط تتراجع مع مطلع السنة الجديدة 2019 تأييد حكم الإعدام في حق قاتل "سلسبيل" وشريكه بوهران اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. إقصاء الأساتذة المتغيّبين عن التكوين بعد النجاح في مسابقة التوظيف

أزيد من 760 الف مترشح غائب في امتحانات البكالوريا

إقصاء الأساتذة المتغيّبين عن التكوين بعد النجاح في مسابقة التوظيف

  23 جوان 2017 - 19:29   قرئ 580 مرة   0 تعليق   الوطني
إقصاء الأساتذة المتغيّبين عن التكوين بعد النجاح في مسابقة التوظيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية إقصاء الأساتذة المتغيبين عن عملية التكوين خلال شهريّ جويلية وأوت بعد اجتيازهم الامتحان الكتابي والشفوي ونجاحهم في مسابقة التوظيف المزمع إجرائها نهاية الشهر الجاري، وكشفت وزيرة القطاع نورية بن غبريت عن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا الذي قدر بأكثر من 761 ألف مترشح غائب 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار.

أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة -على هامش زيارة قامت لولاية البليدة- أن مسابقة الأساتذة المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في شفافية تامة، والحصول على منصب في القطاع  والأرضية الرقمية للأساتذة سيكون للأجدر فقط ولمن يستحقه، داعية المترشحين -البالغ عددهم حسب أخر إحصاء للوزارة 700 ألف مترشح سيتنافسون على أكثر من 10 آلاف منصب بيداغوجي وأكثر من 4 آلاف منصب إداري بداية الشهر الجاري- إلى الاعتماد  على معارفهم وقدراتهم العلمية. وكشفت بن غبريت عن توطيف -خلال سنتيىّ 2016 و2017- قطاع التربية ل 93 ألف من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل وطريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة إن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع ولهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم. في سياق متصل، ذكرت الوزيرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الأساتذة الناجحين في المسابقة، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة مورد بيداغوجي هام إلى جانب المنهج التربوي ودليل تفسير المنهج والكتاب المدرسي ودليل مرافقة المعلم والتي لم تكن موجودة من قبل حيث تم انجازها بهدف تحقيق انسجام وتسهيل عملية التدريس عند الأساتذة خصوصا المبتدئين منهم، ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي وانتقلنا اليوم إلى الممارسة التطبيقية لإيصال المعارف إلى التلميذ من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا، وشددت بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي والشفوي  التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت لأنه منقط و إلا سيسجل كغائب و يعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا، و قالت الوزيرة أن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا قدر بأكثر من 761 ألف مترشح غائب مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار. 

 نبيل شعبان

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات