أزيد من 760 الف مترشح غائب في امتحانات البكالوريا

إقصاء الأساتذة المتغيّبين عن التكوين بعد النجاح في مسابقة التوظيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية إقصاء الأساتذة المتغيبين عن عملية التكوين خلال شهريّ جويلية وأوت بعد اجتيازهم الامتحان الكتابي والشفوي ونجاحهم في مسابقة التوظيف المزمع إجرائها نهاية الشهر الجاري، وكشفت وزيرة القطاع نورية بن غبريت عن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا الذي قدر بأكثر من 761 ألف مترشح غائب 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار.

أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة -على هامش زيارة قامت لولاية البليدة- أن مسابقة الأساتذة المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في شفافية تامة، والحصول على منصب في القطاع والأرضية الرقمية للأساتذة سيكون للأجدر فقط ولمن يستحقه، داعية المترشحين -البالغ عددهم حسب أخر إحصاء للوزارة 700 ألف مترشح سيتنافسون على أكثر من 10 آلاف منصب بيداغوجي وأكثر من 4 آلاف منصب إداري بداية الشهر الجاري- إلى الاعتماد على معارفهم وقدراتهم العلمية. وكشفت بن غبريت عن توطيف -خلال سنتيىّ 2016 و2017- قطاع التربية ل 93 ألف من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل وطريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة إن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع ولهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم. في سياق متصل، ذكرت الوزيرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الأساتذة الناجحين في المسابقة، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة مورد بيداغوجي هام إلى جانب المنهج التربوي ودليل تفسير المنهج والكتاب المدرسي ودليل مرافقة المعلم والتي لم تكن موجودة من قبل حيث تم انجازها بهدف تحقيق انسجام وتسهيل عملية التدريس عند الأساتذة خصوصا المبتدئين منهم، ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي وانتقلنا اليوم إلى الممارسة التطبيقية لإيصال المعارف إلى التلميذ من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا، وشددت بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي والشفوي التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت لأنه منقط و إلا سيسجل كغائب و يعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا، و قالت الوزيرة أن عدد الإقصاءات في امتحان شهادة البكالوريا قدر بأكثر من 761 ألف مترشح غائب مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هؤلاء من المترشحين الأحرار.

نبيل شعبان