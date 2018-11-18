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احتجاج عشرات الأساتذة أمام مقر وزارة التعليم العالي

حجار :«ظاهرة العنف لاعلاقة لها بالجامعة و أطراف تروج لها»

  23 جوان 2017 - 19:33   قرئ 419 مرة   0 تعليق   الوطني
حجار :«ظاهرة العنف لاعلاقة لها بالجامعة و أطراف تروج لها»

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار أن ظاهرة العنف موجودة في الجامعة لكنها ليست بالحدة التي يروج لها، بل تعتبر امتدادا للتنامي الرهيب لها داخل المجتمع و لا علاقة لها بالجامعة، وفي المقابل نظم عشرات الأساتذة نهاية الأسبوع وقفة احتجاجية أمام مقر  وزارة التعليم العالي للمطالبة بتعزيز الأمن داخل الحرم الجامعي ووضع حد لظاهرة العنف . 

دعا بعض الأساتذة الجامعيين والطلبة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إلى إيقاف ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي وتوفير ظروف الأمن حتى يتمكن الأستاذ من القيام بمهمته على أحسن وجه ومحاربة مختلف الآفات التي تزعزع  الجامعة، داعين إلى التجنيد «حتى لا تبقى هذه الجريمة دون عقاب»، كما ندد نقابيو التعليم العليم العالي باغتيال الأستاذ قروي سرحان واصفين ذلك  بـ»العمل الشنيع» و»الانحراف الخطير». في ذات السياق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن ظاهرة العنف موجودة في الجامعة لكنها ليست بالحدة التي يروج لها، مشيرا إلى أن الجامعة فضاء يتفاعل مع المجتمع الذي تنامي رهيب لظاهرة العنف في الملاعب والشوارع، ودعا حجار الأسرة الجامعية إلى مكافحة شتى أنواع العنف داخل الحرم الجامعي اللفظي منه و الجسدي على اعتبار أن الجامعة يفترض أنها مشتلة النخبة، القدوة والمثال الذي يقود المجتمع، مشددا على تغليب لغة الحوار، النقاش  العلمي والفكري بدلا من العنف، كما أبرز الوزير أهمية دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي خاصة لما يتعلق  الأمر بقضايا تثير اهتمامه مشيرا إلى قضية مقتل الأستاذ الجامعي التي أكد بشأنها مجددا أنها لا علاقة لها بالجامعة قبل أن يعرب عن أسفه للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها بشير قروي سرحان سهرة الأحد الماضي. كشف بالمناسبة عن إدراج ظاهرة العنف في أشغال مجلس أخلاقيات المهنة للتعليم  العالي المزمع عقده قريبا لدراسة عدة نقاط خاصة بالتعليم العالي، كما دعا الوزير رؤساء الجامعات إلى استعمال كامل صلاحياتهم من أجل تطبيق  القانون وتجسيد المجالس التأديبية كإجراءات عقابية في حق كل من تخوّل له نفسه أن يمارس العنف داخل الجامعة إلى جانب المتابعات القضائية، ويذكر أن مصالح الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه الرئيسيان في ضلوعهما في جريمة  قتل الأستاذ قروي سرحان. يتعلق الأمر بأخويين توأم البالغين 23 سنة من العمر طالبان أحدهما بالمركز الجامعي بتيبازة والثاني بالعفرون في ولاية البليدة، وقد تعرضت الضحية لعدة ضربات خنجر وضربات مطرقة حديدية يوم الأحد الماضي، عند مدخل عمارة بحي 122 مسكن وسط مدينة تيبازة أين يقطن المتورطون في هذه الجريمة.  

 أمينة صحراوي 

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