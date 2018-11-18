تبون: رئيس الجمهورية يأمر بدورة ثانية للمقصيين من الباكالوريا بسبب التأخر

أعلن الوزير الاول عبد المجيد تبون ليلة اليوم الجمعة عن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجراء دورة ثانية لامتحانات البكالوريا. واوضح تبون ان قرار الرئيس بوتفليقة يخص التلاميذ الذين جرى اقصاؤهم بسبب التأخر عن موعد الامتحانات مضيفا أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد الدورة الثانية.

وكانت قضية اقصاء عدد كبير من تلاميذ البكالوريا بسبب التأخر عن موعد الالتحاق بمراكز الاجراء قد أثار موجة سخط شعبي واسع. وأضاف تبون أن لوزارة التربية كل الصلاحيات في التنظيم المادي للامتحانات دورة البكالوريا المقبلة الخاصة بالتلامييذ المقصيين بسبب التأخر، مع تطبيق القوانين بصرامة.