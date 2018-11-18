بوتفليقة يأمر بن غبريت بتطبيق القوانين بصرامة

دورة استثنائية لطلبة البكالوريا المقصيين بسبب التأخر

قرّر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تنظيم دورة استثنائية لطلبة الباكالوريا المقصيين من الامتحان بسبب التأخّر، وأمر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بالتحضير لهذه الدورة التي لم يعلن عن تاريخها بعد.

أعلن الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، وهو يردّ على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة أول أمس، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، عن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إجراء دورة ثانية لامتحانات شهادة الباكالوريا، وأوضح تبون أن القرار يتعلق بأولئك التلاميذ الذين جرى إقصاؤهم بسبب تأخرهم عن موعد الامتحانات. لم يكشف الوزير الأوّل عن تاريخ الدورة الاستثنائية، لكنّه أكد أن التاريخ سوف يعلن عنه قريبا، وجاء ردّ تبون بعد مداخلات عدة نواب، ناشدوا فيها الحكومة بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الصارمة التي حرمت 8396 تلميذ من اجتياز الامتحان، بسبب تأخرهم عن دخول قاعة الامتحان بدقيقة واحدة عن الوقت الإضافي بعد الوقت الرسمي. أكد عبد المجيد تبّون، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، لديها تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، من أجل إنجاح هذه الدورة، والالتزام بالإجراءات الصارمة والتنظيم المحكم، على أن تشرع مصالح الوزارة في التحضير لهذا الموعد قريبا. وأضاف تبون أن لوزارة التربية كل الصلاحيات في التنظيم المادي للامتحانات دورة البكالوريا المقبلة الخاصة بالتلاميذ المقصيين بسبب التأخر، مع تطبيق القوانين بصرامة. كانت قضية إقصاء عدد كبير من تلاميذ البكالوريا بسبب التأخر عن موعد الالتحاق بمراكز الإجراء، قد أثارت موجة سخط شعبي واسع، وضمّن نواب المجلس في مداخلاتهم دعوات إلى الحكومة من أجل التعامل بليونة في هذه المسألة، ومراجعة قرارها، وبلغ عدد المقصيين من الامتحان 8396 تلميذ، منهم 3308 متمدرس و5088 من الأحرار. يجدر التذكير، بأنّ وزارة التربية الوطنية لجأت العام الماضي أيضا، إلى تنظيم دورة استثنائية جزئية لشهادة الباكالوريا، بسبب فضائح التسريبات التي ضربت مصداقية هذه الشهادة، لتكون هذه السنة دورة استثنائية أخرى تخص الطلبة المتأخرين عن موعد الامتحان.

حكيمة ذهبي