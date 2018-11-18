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أكد رفع التجميد عن المشاريع ذات المردودية الاقتصادية

الحكومة تعلن عن تنصيب مفتشية عامة لمراقبة المال العام

  24 جوان 2017 - 19:00   قرئ 348 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تعلن عن تنصيب مفتشية عامة لمراقبة المال العام

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، مؤكدا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة.  

أوضح تبون، أن أول خطوة ستقوم بها الحكومة الجديدة هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية، تكمن مهمتها في التطرق إلى كبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية، مضيفا خلال ندوة صحفية عقب جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة الجديدة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مهمة هذه المفتشية هي المراقبة الدقيقة للمال العام، خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة، مضيفا أنه وبمساعدة كل الوزرات المعنية سيتحقق عن طريق هذه اللجنة الشفافية التي يلتزم بها في إبرام الصفقات العمومية، وكذا رفع مردودية الاستثمارات المطلقة من خلالها. في هذا الصدد، قال الوزير الأول إن الحكومة ستعيد النظر في بعض المشاريع المجمدة، من خلال إعادة بعثها، خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجواري والتنمية المحلية، لا سيما في الولايات المعزولة والمناطق الحدودية، وأبرز تبون أن الشرط الأول لإطلاق المشاريع هو سرعة مردوديتها وفائدتها على الخزينة العمومية، بعد تراجع عائداتها من العملة الصعبة، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، واستبعد ذات المسؤول رفع التجميد عن الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى، قائلا إنها ليست بأولوية، بالمقابل، ستعطي الحكومة الأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق الثروة وتمنح حلولا للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد وامتصاص البطالة. حول طرق تمويل المشاريع المبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية، بسبب تراجع أسعار النفط، شدد الوزير الأول على أن الحكومة لم تذكر يوما التقشف، بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات ومراجعة الأولويات، مذكرا في ذات الصدد بأن المشكل لا يكمن في عدم توفر العائدات بل في إعادة ترتيب الأولويات، وأكد تبون أن الحكومة عازمة على بث نسيج من المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، قائلا إن المؤسسات الوطنية قادرة على تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات وكذا وخلق الثروة ومناصب العمل. 

لطفي ع 

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