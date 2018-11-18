هناك من يسعى إلى تسويد صورة الجزائر بملفهم

تبون يعلن عن شروع الحكومة في تقنين وجود الأفارقة في الجزائر

اتهم الوزير الأول عبد المجيد تبون، أيادي بأنها «تريد تسويد صورة الجزائر»، من خلال ملفّ اللاجئين الأفارقة، مستنكرا الحملات التي تقودها بعــــــــــــــــض الأطراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى طردهم من بلادنا، مؤكدا أن الجزائر ليست بلدا عنصريا ولن تتنصل عن امتدادها الإفريقي والمغاربي والعربي والمتوسطي.

قال تبون، ردا على النواب في ختام أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة، سهرة الجمعة، «إنّ الحملة العنصرية التي تُقاد ضد اللاجئين الأفارقة ليست عفوية»، واتهم أطرافا لم يذكرها بأنها تسعى إلى تسويد صورة الجزائر بوصفها أنها دولة عنصرية. وأفاد الوزير الأول، أنّ الحكومة من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شرعت في عملية تقنين وجود الأشقاء الأفارقة في بلادنا، من خلال إحصاء الموجودين، وتمكين كل من تتوفر فيهم الشروط التي تسمح لهم بالبقاء من بطاقة خاصة، فيما سيتم التفاهم حول الذين لا تتوفر فيهم شروط البقاء مع دولهم في إطار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بإجراءات الترحيل. أكد تبون، أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض على الجزائر مد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجّرتهم ويلات الفقر والحرب، مشددا على أن الجزائر، لن تنسى الأيادي التي امتدت لها عندما كان شعبها في ويلات العشرية السوداء وحتى في حرب التحرير، كما ذكر في نفس الصدد، أن الوضع المتوتر في دول الجوار ولّد صعوبات موضوعية على مستوى الولايات الحدودية للوطن، معتبرا أن الحل الجذري لهذه الإشكاليات يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سلمية سياسية تضمن وحدة الأوطان ووحدة الشعوب، وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية.

حكيمة ذهبي