تبون يعد بتنصيب سلطات الضبط ومجلس الأخلاقيات

تقنيــــــن وضعيـــــة القنـــــوات الخاصــــة قبــــل نهايــــة السنــــــــة

تعتزم الحكومة تقنين وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة، قبل نهاية السنة الجارية، من خلال تطابقها مع دفتر شروط أكثر دقة، ويكلَّف بهذه العمليـــــــــــــة وزير الاتصال الجديد جمال كعوان. أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، خلال ندوة صحفية في ختام مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، عن تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنـــــــــــــــة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط أكثر دقة، موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية.

أوضح تبون، أن حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وأن الحكومة استجابت لما أُثير حول وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة، التي تعمل في فوضى، مؤكدا أنّه سيسهر شخصيا على تفعيل سلطات الضبط، ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة. أكد الوزير الأوّل أن الحكومة ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة، كاشفا أنه سيتم اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج. شدد تبون على أن الحكومة ستعمل على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه، مشيرا إلى أنه الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري. في ذات السياق، أفاد الوزير الأول أن إعادة تأهيل مجال السمعي-البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف.أم) وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل، وشكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل، من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام الذي يشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية. ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام، من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبيتها.

حكيمة ذهبي