النواب يمنحون ختم «الشعب» على مخطط عمل حكومة تبون

لجنة وطنية استشارية لتصويب الدعم الاجتماعي

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن عزم الحكومة على تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع، تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه، وذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.

أعطى نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، ختم الشعب، على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، الذي يتضمّن إجراءات بالغة الأهمية، أبرزها تلك القرارات التي تهدف إلى تصويب سياسة الدعم الاجتماعي وكذا النهوض بالاقتصاد الوطني. وكشف الوزير الأوّل في رده على مداخلات النواب، التي جرت خلال ثلاثة أيام، عن فتح الحكومة نقاشا وطنيا واسعا ومعمقا بهدف تصويب جهود الدولة لإيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ولفت تبون إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، وأن ما سيتمخض من إجراءات وتدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب استحداثها وتضم خبراء وأخصائيين في قطاعات المالية والضرائب والتضامن الوطني، سيتم ترجمته في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبت فيها لاحقا. وأبرز الوزير الأول أن دعم الدولة مكرس فعلا والانشغال الحالي للحكومة يكمن في إيجاد سبل تعزيزه أكثر وتصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه. في سياق ذي صلة، قال تبون إن 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة يوجه للتحويلات الاجتماعية و85 بالمائة من الجزائريين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي و36 بالمائة منهم يحوزون على بطاقة الشفاء وأكثر من 2ر3 مليون مواطن يستفيدون من معاشات التقاعد، مؤكدا أن هذه الأرقام تترجم صراحة حرص الدولة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة ولا مجال للتخلي عنها أبدا.

التوظيف في القطاع العمومي لن يتوقف

من جانب آخر، قال تبون إن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف ومرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة التشغيل لامتصاص البطالة، سيما في أوساط الشباب مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات. وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال الوزير الأول، إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا بـ 5 ملايير دينار وذلك حتى نهاية 2017.

الواردات ستتقلّص في 2017 إلى 10 ملايير دولار

أكد تبون، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية إحصاء العقارات الصناعية ومكافحة المضاربة به، مشيرا إلى أن العملية يشرف عليها وزير الصناعة محجوب بدة، وسيقوم خلالها بإحصاء شامل ولاية بولاية وانتزاعها من المحتكرين الذين لا يستغلونها، كما لفت إلى أن مصالحه ستستكمل إجراءاتها فيما يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، وتقليص الاستيراد دون إحداث اضطرابات في تموين المواطنين بالمواد الغذائية، وكشف بلغة الأرقام عن تراجع في الواردات منذ 2014، حين سجل 60 مليار دولار إلى 2016 سجل 46 مليار دولار، مؤكدا أن السياسة المنتهجة ستصل من خلالها الحكومة إلى 10 ملايير دولار في 2017.

تبون يفتح أبواب الحكومة أمام الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش

أعلن الوزير الأول، عزم حكومته على التواصل مع منتسبي الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش، في إطار انتهاج أسلوب الحوار، من أجل التكفّل بكل انشغالاتهم وأوضاعهم الاجتماعية. بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قال تبون إن الحكومة ستعفي الموظفين الذين يتقاضون أجورا ما بين 12 ألف إلى 20 ألف دينار من الضريبة على الدخل، مؤكدا أنها لا تمثل أي مداخيل للخزينة بقدر ما تؤثر على القدرة الشرائية. وفي نفس السياق، أكد تبون عزم الحكومة على إقناع ممتهني التجارة الموازية بالانخراط في المنظومة المالية الوطنية عبر القنوات اللينة. في الشق الاجتماعي دائما، أكد الوزير الأول أن الحكومة ليست قادرة في الوقت الحالي على رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنها لو فعلت ذلك لكسرت هرم السكن على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك صيغا أخرى من السكن لفائدة ذوي دخل 24 مليون سنتيم.

حكيمة ذهبي