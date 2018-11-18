لجنة وطنية استشارية لتصويب الدعم الاجتماعي

شريط الاخبار
ممران لنَقل بقايا الإرهابيين من سوريا نحو الجزائر تحركات "الفارين" من سوريا والعراق تكشف عن مخطط لضرب استقرار دول شمال إفريقيا "ملعب تيزي وزو سيكون مفخرة للجزائريين وسكان القبائل" وزارة الدفاع تنتقد "متقاعدي الجيش" الداعين للتدخل في السياسة وتصفهم بـ"الغربان" بن صالح يتّجه نحو خلافة نفسه على رأس مجلس الأمة الطاعون والحمى القلاعية يلهبان أسعار اللحوم في الأسواق "الدولة ستعوض المتضررين وفق آليات سيتم تحديدها لاحقا" "ملعب تيزي وزو منشأة رياضية ولا يمكن مقارنته بملعبي اليوفي والبايرن" "سوفاك" تستقبل السنة الجديدة بتخفيضات تصل إلى 30 مليونا تسجيل عدة حالات إصابة بداء الحصبة والوزارة تحذّر من انتشاره حجار يتراجع عن تصريحاته ويؤكد وجود انشقاقات في "كناس" شرطة الحدود تحبط عملية تهريب 5.6 كلغ من الذهب إلى تركيا الجزائر تترصّد تنقلات إرهابيين يحملون صفة "لاجئين" نحو الساحل أويحيى وبوشارب يتوعّدان "الخونة"! بدوي "غاضب" على والي المسيلة! الكرة الجزائرية تستقبل العام الجديد بأحداث مخزية الجيش يكثف عمليات البحث والتفتيش على الحدود مع مالـي امتيازات للمشاريع الاستثمارية الواقعة بمحيط الحظائر التكنولوجية تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين خلال أسابيع انطلاق الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي القادم بعد غد التضييق على بقايا الجماعات الإرهابية يرغم 132 مسلح على الاستسلام الجزائر تتجه نحو تصدير المنتجات النسيجية عبر مهن النسيج "تايال" "تاغيت" محج آلاف السياح ليلة رأس السنة 50 ألف أستاذ يشاركون في مسابقة الترقية لرتبتي رئيسي ومكوّن منتصف الشّهر قايد صالح يدعو لجعل 2019 سنة لاجتثاث الإرهاب والحفاظ على "الاستقرار" إدانة "رضا سيتي 16" بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ الخطاب التكفيري دفع بمواطنين إلى منع عشرات السياح من دخول عاصمة القنادسة مدن أوربية وعربية تجذب السائح الجزائري على حساب الداخل تعليق استيراد الأبقار والماعز بسبب طاعون المجترات الصغيرة قوات الجيش تحقق نتائج غير مسبوقة وتحيد 189 إرهابي خلال 2018 المجلس الدستوري يتنزع مقعد "السينا" من الأرندي بتلمسان ضبابية في مصدر القرار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ! 93 ألف شرطي أمّنوا ليلة رأس السنة الجديدة لجنة أمنية مشتركة بين الداخلية والدفاع لمحاربة "الحرقة" المسرح الجهوي لمستغانم يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح المحترف أسعار النفط تتراجع مع مطلع السنة الجديدة 2019 تأييد حكم الإعدام في حق قاتل "سلسبيل" وشريكه بوهران اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. لجنة وطنية استشارية لتصويب الدعم الاجتماعي

النواب يمنحون ختم «الشعب» على مخطط عمل حكومة تبون

لجنة وطنية استشارية لتصويب الدعم الاجتماعي

  24 جوان 2017 - 19:07   قرئ 649 مرة   0 تعليق   الوطني
لجنة وطنية استشارية لتصويب الدعم الاجتماعي

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن عزم الحكومة على تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع، تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه، وذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة. 

أعطى نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، ختم الشعب، على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، الذي يتضمّن إجراءات بالغة الأهمية، أبرزها تلك القرارات التي تهدف إلى تصويب سياسة الدعم الاجتماعي وكذا النهوض بالاقتصاد الوطني. وكشف الوزير الأوّل في رده على مداخلات النواب، التي جرت خلال ثلاثة أيام، عن فتح الحكومة نقاشا وطنيا واسعا ومعمقا بهدف تصويب جهود الدولة لإيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ولفت تبون إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، وأن ما سيتمخض من إجراءات وتدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب استحداثها وتضم خبراء وأخصائيين في قطاعات المالية والضرائب والتضامن الوطني، سيتم ترجمته في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبت فيها لاحقا. وأبرز الوزير الأول أن دعم الدولة مكرس فعلا والانشغال الحالي للحكومة يكمن في إيجاد سبل تعزيزه أكثر وتصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه. في سياق ذي صلة، قال تبون إن 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة يوجه للتحويلات الاجتماعية و85 بالمائة من الجزائريين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي و36 بالمائة منهم يحوزون على بطاقة الشفاء وأكثر من 2ر3 مليون مواطن يستفيدون من معاشات التقاعد، مؤكدا أن هذه الأرقام تترجم صراحة حرص الدولة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة ولا مجال للتخلي عنها أبدا. 

التوظيف في القطاع العمومي لن يتوقف 

من جانب آخر، قال تبون إن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف ومرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة التشغيل لامتصاص البطالة، سيما في أوساط الشباب مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل والحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات. وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال الوزير الأول، إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا بـ 5 ملايير دينار وذلك حتى نهاية 2017. 

الواردات ستتقلّص في 2017 إلى 10 ملايير دولار 

أكد تبون، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية إحصاء العقارات الصناعية ومكافحة المضاربة به، مشيرا إلى أن العملية يشرف عليها وزير الصناعة محجوب بدة، وسيقوم خلالها بإحصاء شامل ولاية بولاية وانتزاعها من المحتكرين الذين لا يستغلونها، كما لفت إلى أن مصالحه ستستكمل إجراءاتها فيما يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، وتقليص الاستيراد دون إحداث اضطرابات في تموين المواطنين بالمواد الغذائية، وكشف بلغة الأرقام عن تراجع في الواردات منذ 2014، حين سجل 60 مليار دولار إلى 2016 سجل 46 مليار دولار، مؤكدا أن السياسة المنتهجة ستصل من خلالها الحكومة إلى 10 ملايير دولار في 2017. 

تبون يفتح أبواب الحكومة أمام الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش 

أعلن الوزير الأول، عزم حكومته على التواصل مع منتسبي الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش، في إطار انتهاج أسلوب الحوار، من أجل التكفّل بكل انشغالاتهم وأوضاعهم الاجتماعية. بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قال تبون إن الحكومة ستعفي الموظفين الذين يتقاضون أجورا ما بين 12 ألف إلى 20 ألف دينار من الضريبة على الدخل، مؤكدا أنها لا تمثل أي مداخيل للخزينة بقدر ما تؤثر على القدرة الشرائية. وفي نفس السياق، أكد تبون عزم الحكومة على إقناع ممتهني التجارة الموازية بالانخراط في المنظومة المالية الوطنية عبر القنوات اللينة. في الشق الاجتماعي دائما، أكد الوزير الأول أن الحكومة ليست قادرة في الوقت الحالي على رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنها لو فعلت ذلك لكسرت هرم السكن على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك صيغا أخرى من السكن لفائدة ذوي دخل 24 مليون سنتيم. 

حكيمة ذهبي 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات