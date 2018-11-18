انطلاق الدورة التكوينية نهاية جويلية

الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة يوم 03 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري ستنشر يوم 03 جويلية القادم على مستوى مديريات التربية عبر الولايات، وشددت الوزارة على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهري جويلية وأوت، مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة.

أكدت الوزارة أن حصة الأسد تعود في هذه المسابقة الوطنية لمناصب الأساتذة بـ 10009 منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط والثانوي، مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء، بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو، أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم، بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد. في سياق متصل، دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، المترشحين البالغ عددهم ـ حسب آخر إحصاء للوزارة ـ 700 ألف مترشح سيتنافسون على أكثر من 10 آلاف منصب بيداغوجي وأكثر من 4 آلاف منصب إداري بداية الشهر الجاري إلى الاعتماد على معارفهم وقدراتهم العلمية، مذكرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الأساتذة الناجحين في المسابقة، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة موردا بيداغوجيا هاما، إلى جانب المنهج التربوي ودليل تفسير المنهج والكتاب المدرسي ودليل مرافقة المعلم التي لم تكن موجودة من قبل، حيث تم إنجازها بهدف تحقيق انسجام وتسهيل عملية التدريس للأساتذة، خصوصا المبتدئين منهم، ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال، حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي وانتقلنا اليوم، إلى الممارسة التطبيقية لإيصال المعارف إلى التلميذ، من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا، وشددت بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي والشفوي والتكوين الذي سيجري خلال شهري جويلية وأوت، لأنه منقط وإلا سيسجل كغائب ويعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا، وكشفت بن غبريت أنه خلال سنتيى 2016 و2017، قام قطاع التربية بتوظيف 93 ألفا من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن، مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل وطريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة إن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع، ولهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم. وأكد مدير الدراسات المكلف بالملفات الإدارية بوزارة التربية الوطنية رابح شيشيو، أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع تنظيمها يوم الـ 29 جوان الجاري بلغ نحو 700 ألف وأن عملية سحب الاستدعاء متواصلة إلى غاية الساعات القليلة التي تسبق موعد إجراء المسابقة، وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها 14627 منصب في سبع رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري.

نبيل شعبان