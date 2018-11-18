منظمات حقوقية تتهمها بـ «خرق المواثيق الأممية الخاصة بنشر المعلومة»

دول «حصار قطر» تساوم آل ثاني بقناة «الجزيرة»

فاجأت دول الخليج تتقدمها المملكة العربية السعودية، الرأي العام، بتضمينها لمطلب شديد الغرابة ضمن الحصار المطبّق على دولة قطر، والمتمثّل في إغلاق قناة «الجزيرة»، التي ورغم التحفّظات عليها، إلا أنها سجّلت اسمها، بفضل القامات الإعلامية التي تضمّها، أول قناة إخبارية عربية تستقطب المشاهد العربي.

لم تكن المملكة العربية السعودية أكثر الدول التي أضرّ بها الخط الافتتاحي للقناة القطرية «الجزيرة»، بقدر ما ألحقت هذه الأخيرة أضرارا بالدول التي تتخذ من النظام الجمهوري نمط حكم لها، لكنها لم تفكّر البتة في مواجهة هذه القناة الإخبارية التي تضمّ كبرى القامات الإعلامية العربية وأبرزها الجزائرية، والضغط دوليا من أجل إغلاقها، لكن المملكة السعودية وضعتها ضمن الشروط التي بعثت بها إلى دولة قطر عبر الكويت التي تلعب دور الوساطة، من أجل إنهاء الحصار المنفّذ عليها منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان. في انتظار ردّ دولة قطر، الذي يستبعد أن تستجيب لكل الشروط بما فيها إغلاق «الجزيرة»، لا سيما أنها تلقت دعما من منظمات حقوقية تحفظ حرية التعبير، يتساءل الرأي العام إن كانت هذه الدول ستلجأ إلى وسائل ضغط أخرى، على غرار مصر التي يمكنها الضغط باستعمال القمر الصناعي «نايلسات»، وتقرر وقف بثّ القناة عبر الساتل الموجه للشعوب العربية، على غرار ما فعلت مع قناة «المنار» التي يتملكها حزب الله اللبناني سنة 2016، مباشرة بعد تصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية من قبل دول الخليج تتقدمهم السعودية، لكنّ تصريحات منسوبة إلى رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايلسات»، أكّد عدم وجود تعاقدات تجارية مبرمة مع الجانب القطري سواء الجزيرة أم القناة القطرية وغيرهم، يرجع إلى أن تلك القنوات تقع على نفس الموقع المداري للقمر الصناعي المصري، وبالتالي يتم التقاط شارة البث تلقائيا على النايلسات. وجاءت ردود الفعل على تضمين مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» ضمن لائحة دول الحصار ومصر، سريعة من قبل منظمات إقليمية لحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حيث وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المطالب التي رفعتها الدول بأنها مطالب عبثية تناهض المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحمي حقوق الصحافة وحقوق الإنسان، واستغربت المنظمة المطالبة بإغلاق القناة الرئيسية الإخبارية لمجمع «الجزيرة» وكل القنوات التابعة لها، ورأت في ذلك «اعتداء على كافة المواثيق الدولية التي تحمي الحق في نشر المعلومات وتلقيها». قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، «إن شرط إغلاق الجزيرة يعتبر مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية التعبير وحماية الصحفيين»، كما عنونت صحيفة «غارديان» البريطانية، افتتاحيتها لنهار الجمعة بموضوع ينتقد هذا الشرط الذي اعتبرته «سخيفا». تساءل الإعلامي الجزائري بقناة «بي. إن. سبورت» القطرية التابعة لمجمع «الجزيرة، حفيظ دراجي، إن كان سبب مطلب إغلاق القناة كشرط من شروط فكّ الحصار على قطر فشل قنوات هذه الدول في المنافسة الإعلامية للجزيرة، وقال دراجي إنه «إن كان إغلاقها سينهي الإرهاب ويعيد القدس إلى أهلها ويحل السلام وتختفي الأحقاد وتنتهي كل مشاكل الدول العربية والإسلامية، فإنه يدعم غلقها ومعها كل معاهد الإعلام في الوطن العربي، بالمقابل نفتح مزيدا من قنوات الرقص والغناء والدجل وتفسير الأحلام والتطبيل للملوك والأمراء والرؤساء».

حكيمة ذهبي