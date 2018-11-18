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عرف تسجيل أسعار جد منخفضة بسبب الوفرة

رمضان يمر بردا وسلاما على الجزائريين .. والفلاح الخاسر الأكبر

  24 جوان 2017 - 19:22   قرئ 310 مرة   0 تعليق   الوطني
رمضان يمر بردا وسلاما على الجزائريين .. والفلاح الخاسر الأكبر

طمأنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن الارتفاع الذي تعرفه بعض أنواع الخضر والفواكه واللحوم البيضاء ما هو إلا «ظرفي» فقط وستعود الأسعار إلى التراجع بعد عيد الفطر، حيث تأسف رئيس الجمعية الطاهر بولنوار، على الخسارة التي يتكبدها الفلاح والتي يتحملها غياب مخطط إنتاج وطني لوزارة الفلاحة يحمي الفلاح المنتج من الخسارة ويحمي المستهلك ويضمن له استقرارا في الأسعار بما يدعم الإنتاج أكثر ويرفعه بجودة ونوعية ممتازة. 

 أكد العديد من الفلاحين والتجار الذين التقتهم «المحور اليومي»، في سوق الكاليتوس للخضر والفواكه، أنهم تكبدوا خسائر كبيرة في الموسم الزراعي الحالي، مستنكرين الانتقادات والمسؤولية التي يحملها البعض للفلاح عند التهاب الأسعار وعند انخفاضها لا مسؤول ولا أحد يقيّم حجم الخسائر والأضرار التي تلحق بالمنتجين - على حد قولهم-، حيث أبدى الفلاح «م. ع» استياءه من الوضعية التي تعرفها السوق، خاصة بعد تسجيل وفرة في المنتجات على غرار المواد الزراعية سريعة التلف من طماطم وسلطة وكذا البصل تزامنا مع الشهر الفضيل الذي يعرف تراجعا في نسبة الطلب على هذه الخضر، وأعاب محدثنا غياب أي قانون يحمي الفلاح عند تعرضه للضرر، جراء كساد منتوج معين، فضلا عن النقص الفادح في المصانع التحويلية التي تعد على الأصابع المتوفرة منها ولا تستوعب الكم الهائل من فائض الإنتاج خاصة الطماطم والمشمش والخوخ. بالمقابل، طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ «المحور اليومي»، بتراجع الأسعار واستقرارها، معتبرا بأن ارتفاع الخضر والفواكه قبل حلول عيد الفطر «ظرفي» فقط، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الارتفاع لا علاقة له بالمضاربة هذه الأيام، بحكم قانون العرض والطلب في السوق الوطنية الذي يفرض نفسه في ظل غياب أي قانون يحدد هامش الربح للتاجر ويحمي المستهلك.حمّل بولنوار مصالح وزارة الفلاحة المسؤولية عن الجانب الأكبر من الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمنتجات الفلاحية، موضحا بقوله «للأسف لا نملك مخطط إنتاج وطني يضمن استقرار الإنتاج طيلة السنة»، متابعا كلامه بأن هذا النقص يسبب إنتاجا مضطربا وعشوائيا ليقابله ارتفاع أو انخفاض في الطلب، وهو ما يؤثر مباشرة على الأسعار إما بانهيارها في حال تم تسجيل الوفرة وضعف الطلب عليها مثلما تشهده السوق حاليا وإما التهاب في الأسعار، بفعل ضعف في عرض منتوج معين يكثر الطلب عليه مثلما حصل في مادة البطاطا في الأشهر القليلة الماضية. دعا المسؤول الأول بـ «أنكا» الحكومة إلى ضرورة دراسة طرق جديدة لدعم الفلاحين ومرافقتهم وبذل جهود أكبر لتأمين المنتوج الزراعي في حال كساده سواء من تعويض للأضرار أم إنجاز وحدات التحويل الصناعي، خاصة أن القطاع الفلاحي من بين أهم القطاعات الحيوية المنتجة التي تعول عليها الدولة.  

 مريم سلماوي  

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