بريطانيا أمام معضلة ترحيل إرهابي من أصل جزائري

تعيش الحكومة البريطانية معضلة حقيقية بسبب عجزها عن ترحيل 40 إرهابيا متشددا، استطاعوا من الإستفادة من قوانين حقوق الإنسان للبقاء على أراضي المملكة، وهذا حسب ما كشفته الـ 'دايلي مايل'، التي أضافت أن من بين هؤلاء، بغداد مزيان ذو الأصول الجزائرية.

وكشفت الدايلي مايل على موقعها، في تقرير نشر الأحد 25 جوان، أن بريطانيا أمام مشكل حقيقي يعيق ترحيلها لـ 40 متشددا ومتطرفا، و'تتبع سلسلة الهجمات الإرهابية المستوحاة من أسلوب داعش'.

وأضاف التقرير أن أشخاصا مشتبه فيهم بالقيام بأعمال إرهابية استغلوا قوانين حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم ، إلى بلدانهم الأصلية، منهم بغداد مزيان، المتهم بتوفير الدعم المالي للقاعدة، هذا الأخير سجن 11 سنة وهو حاليا حر طليق، في حين المملكة عاجزة عن ترحيله، وفق الدايلي مايل.

وأوضح ذات المصدر بأن بريطانيا بعدما فشلت في سياستها التي تعمل على ترحيل المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، وجدت نفسها أمام خيارات قليلة، يجنبها بقاء الإرهابيين عندها.

وقالت الدايلي مايل أنه إضافة إلى بغداد مزيان، فشلت لندن في ترحيل سراج ياسين عبد الله علي إلى بلده إيريتيريا، والمتهم بمساهمته في تفجيرات المواصلات العامة في لندن عام 2005، وأطلق سراحه في 2011 بعد أن قضى نصف فترة حكمه.