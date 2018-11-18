خدمة تجارية "ضئيلة" في أول يوم من عيد الفطر

شهدت ولاية وهران اليوم الأحد المصادف لعيد الفطر تجاوبا "ضئيلا" من قبل التجار لواجب المداومة المرتقبة بهذه المناسبة, حسبما لاحظته "وأج" بأرجاء عدة من الولاية.

فبالرغم من احترام عديد الخبازين التزامهم بتوفير "الخبز" يومي عيد الفطر إلا أنهم اكتفوا بضمان هذه الخدمة في الساعات المبكرة من الصباح بينما أغلق معظمهم واجهات مخابزهم مجرد خروج المصلين الذين فرغوا من أداة صلاة العيد والذين تمكنوا دون غيرهم من الظفر بما يحتاجونه من هذه المادة واسعة الاستهلاك.

وقد شكلت "محلات البقالة" الغائب الأكبر خلال هذا اليوم من ضمن نظام المداومة التجارية بوهران مما أحدث "مشكل في التموين" للعائلات أين لوحظ العديد من المواطنين وهم يسارعون في البحث عن محل مفتوح للبقالة.

وفي هذا الصدد تأسف أحد المواطنين (يوسف 45 سنة) من ضمن من التقتهم وأج مما أسماه "عدم التزام التجار بواجبهم القانوني في مثل هذه المناسبات ذات الطابع الديني والاجتماعي" داعيا "الإدارات المعنية وهيئات الرقابة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع التدابير القانونية اتجاه مثل هذه الخروقات".

"لا يعقل أن باقي الفاعلين في المجتمع على غرار مصالح الأمن والصحة والنقل والإعلام وغيرهم يؤدون واجباتهم بالشكل المطلوب في مثل هذه المناسبات بالرغم من التزاماتهم العائلية هم أيضا إلا أننا نلاحظ تقصيرا كبيرا من جانب الخدمة التجارية", يشير نفس المتحدث, لافتا إلى أن "نفس المعضلة تكاد تكرر كل سنة في مثل هذه المناسبات بعاصمة الغرب الجزائري".

كما صادفنا الشيخ "عمي مسعود" وهو في رحلة البحث عن بقالة مفتوحة للتزود بكيسي حليب, مبرزا في حديثه لوأج " لقد ظننت أن المداومة التجارية ستكون وفق التطلعات إلا أنني أرى العكس على رضأرضأ أرض الواقع".

ومن جهة أخرى لوحظ ضمان خدمة بشكل "متوازن" من قبل المقاهي والصيدليات ووسائل النقل لا سيما العمومي منها.