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وفاة إمام بعد صلاة العيد وإصابة مرافقيه بجروح في حادث مرور بمعسكر

  26 جوان 2017 - 12:33   قرئ 381 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة إمام بعد صلاة العيد وإصابة مرافقيه بجروح في حادث مرور بمعسكر

سجّلت مصالح الحماية المدنية، وفاة شخص وإصابة إثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع أمس الأحد، ببلدية المحمدية التابعة لولاية معسكر.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر من الحماية المدنية، أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 4 قرب قرية الصحاورية ببلدية المحمدية أدى إلى مقتل إمام كان عائدا من إقامة صلاة عيد الفطر ببلدية العلايمية فيما أصيب مرافقان له بجروح. وتم نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحمدية بينما نقل الجريحان  نحو مصلحة الإستعجالات بنفس المستشفى حيث لا يزالان يعالجان من الإصابات التي تعرضا لها. وقد فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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