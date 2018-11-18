الخبير الأمني والمبعوث الأممي السابق للسلام أحمد كروش لـ المحور اليومي :

حذار من الوقوع في عنصرية اليمين الأوروبي المتطرّف بخصوص قضية الأفارقة

حذّر الخبير الاستراتيجي ومبعوث السلام الأممي السابق أحمد كروش، من تحوّل الحملة العنصرية ضدّ المهاجرين الأفارقة، إلى كتلة تشبه اليمين الفرنسي المتطرّف في ممارساته ضدّ العرب في فرنسا، مؤكّدا أن الحديث عن مخطط غربي لإغراق الجزائر بهم من اختصاص مصالح الأمن دون غيرها.

أكّد الخبير الأمني والمبعوث الأممي للسلام سابقا، أحمد كروش، في حديث مع المحور اليومي ، أنّ الحديث عن مخطط لإغراق الجزائر بالمهاجرين الأفارقة الذي تمّ الترويج له مؤخّرا، من اختصاص الدولة الجزائرية، التي تمتلك أجهزة مختصة وهي الوحيدة المخولة بالوصول إلى هذا الاستنتاج، ولها من الوسائل ماهي قادرة بها على كشف ذلك، وأكد محدّثنا أنه لا ينبغي ترك المهاجريين يسرحون ويمرحون، وإنما يجب إخضاع أماكن تجمعهم إلى قواعد سلوك وإلى الرقابة الطبية وضمان لهم قدر الممكن من المعيشة الكريمة، أما القول إنه مخطط لإغراق الجزائر فهذا ينافي الحقيقة.

ولفت أحمد كروش، إلى أنّ ما يُقال بهذا الشأن يشبه تماما ما يقوله اليمين المتطرف في أوروبا، عندما يتّهم العرب بإغراق القارة الأوروبية باللاجئين والمهاجرين ضمن مخطط، مؤكّدا أنه لا ينبغي أن نجعل من سلوكيات فردية لبعض المهاجرين سلوكات عامة ونقوم بحملة ضدهم، لم تكن في يوم من الأيام صفة لنا، واعتبر المبعوث الأممي السابق للسلام، أن السلوكيات التي يقوم بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين الأفارقة، مستهجنة ولا تعبر عن طبيعة الشعب الجزائري الكريم والمضياف، الذي علّم الشعوب معنى الحرية وتحرير الأرض وصون كرامة الإنسان، وسجّل أن الأفعال المنسوبة إليه اليوم، التي تتسم بالتمييز والعنصرية، ضد أناس جاؤوا هاربين من ويلات الحرب التي تدور ببلادهم شيء مؤسف.

أكد أحمد كروش، أنّه من حق أي دولة أن تنظم عملية الهجرة إليها وأن تنظم مراكز استقبال لائقة وتوفر لهم كرامة العيش إلى غاية رجوعهم إلى أوطانهم، بعد إزالة السبب الذي هجّرهم، مشيرا إلى أنّ هذه الأعمال من اختصاص أجهزة الدولة دون غيرها.