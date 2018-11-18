لتفادي التأخر في انتظار موافقة هيئة الطيران السعودي عليه

توزيع برنامج رحلات حج مبدئي على وكالات الأسفـار

تسلمت وكالات السياحة والأسفار المعنية بموسم حج 2017 برنامج رحلات مبدئي للخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، في انتظار حصول الجزائر على الموافقة النهائية من هيئة الطيران المدني السعودي عليه، وقالت مصادرنا إن الوكالات تلقت تعليمات بمباشرة العمل على استقطاب الحجاج تحسبا لأول رحلة خلال الأسبوع الأول من شهر أوت القادم.

برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في هذا الصدد 69 رحلة نحو مطاري جدة والمدينة المنورة، لنقل ما بين 18 و20 ألف حاج، على أن تتكفل الخطوط الجوية السعودية بالعدد الباقي الذي تراوح بين 16 و18 ألف حاج، تنطلق الأولى منها في الخامس أو السادس أوت والأخيرة في الـ 24 أو 26 من نفس الشهر، في وقت لم تتضح فيه تفاصيل رحلات العودة، علما أن البرنامج لم يحظى بعد بالموافقة النهائية من الطرف السعودي، ويحتمل أن يدخل عليه بعض التعديلات مثلما أوضحته مصادر المحور اليومي ، في وقت ينتظر فيه أن تباشر الخطوط الجوية الجزائرية بيع تذاكر الحج خلال أيام فقط، لتفادي المزيد من التأخر في العملية التي كان من المنتظر أن تنطلق قبل قرابة شهر. من جهة أخرى، أمر الديوان الوطني للحج والعمرة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتأطير الحجاج الجزائريين خلال موسم 2017، بعد إعلامها ببرنامج رحلات الحج المبدئي، بالتجند للمرحلة القادمة، قصد استدراك التأخر والضغط الناجم عن البرنامج، في إشارة إلى تأخر السلطات السعودية في الرد على هذا الأخير وتأجيل عملية بيع التذاكر لأكثر من شهر، وحث مدير الديوان يوسف عزوزة في لقاء بوكالات السياحة المعنية على استقطاب الحجاج وإبرام العقود التي تشرح الخدمات الإضافية بدقة لضمان كافة حقوقهم، كما نظم أيضا الديوان الوطني للحج والعمرة جلسة تكوينية خاصة بوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم الحج لهذا الموسم، قصد تدريب وتكوين الوكالات على كيفية إدخال بيانات الحجاج المسافرين معها وكيفية استخدام المسار الإلكتروني، وكذا تمكينهم من اسم المستخدم في خطوة جديدة من خطوات عصرنة الحج، من خلال الشروع في تنفيذ مقتضيات التأشيرة الإلكترونية التي ستدخل حيز الخدمة.