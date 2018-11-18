مصالح الأمن تنجح في ضمان عيد آمن للجزائريين

مراقبة خاصة للمساجد والمقابر وتأمين الأشخاص والممتلكات

طبقت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني إجراءات أمنية خاصة خلال يومي العيد، لتفادي أي طارئ وتأمين الأشخاص والممتلكات، من خلال تعزيز التواجد الأمني على مستوى المساجد والمقابر وكذا الشواطئ والساحات العمومية للسهر على الحفاظ على الأمن العمومي، بتسخير كل تعداد المخطط الأزرق التي خصصت لتأمين شهر رمضان وموسم الاصطياف.

كثفت مصالح الأمن الوطني وجودها على مستوى مختلف المناطق التي تعرف توافدا بشريا كبيرا عليها، على غرار المساجد والمقابر خلال يومي العيد والشواطئ والساحات العمومية، التي كان قد جند لها أزيد من 170 ألف شرطي من مختلف الرتب بمعداتها ووسائلها في إطار تأمين موسم الاصطياف، حيث تم وضع تشكيلات أمنية تابعة للوحدات الإقليمية ووحدات حفظ النظام وسرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين، لضمان أمن وسلامة المواطنين والأشخاص، كما تم تدعيم مختلف المصالح العملياتية لتوفير تغطية أنجع، كما تم وضع تشكيل أمني لمحاربة الاعتداءات وقمع أي محاولة للمساس بالأمن العام في التجمعات وأماكن التسلية والترفيه والتجمعات العائلية والمقابر التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خاصة يومي العيد، إضافة إلى مسدسات كهربائية لمحاربة الجريمة، لاسيما الاعتداءات البسيطة وحوامات، لضمان التغطية الجوية وتوجيه التدخلات، خاصة في مجال حركة المرور، كما تقوم بدوريات متنقلة إضافة إلى كواشف المواد المتفجرة، كما تم توفير تغطية أمنية حول المساجد أثناء صلاة العيد. من جهتها وضعت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية خاصة بيومي العيد، وذلك بتكييف تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن، حفاظا على جو الطمأنينة والسكينة العموميين، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات، من أجل تأمين المواطنين خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومية، بالخصوص أماكن العبادة، المقابر وأماكن الترفيه، بإقحام جميع وحدات الدرك الوطني، على غرار فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، وحدات التدخل، حيث يتم ضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة ، قصد التدخل، ومد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن.