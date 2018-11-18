فيما ستنطلق الدورة التكوينية نهاية نفس الشهر

الكشف عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة يوم 03 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة -المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري- ستكون يوم 03 جويلية القادم على مستوى مديريات التربية عبر الولايات وشددت الوزارة على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة.

أكدت الوزارة أن حصة الأسد تعود في هذه المسابقة الوطنية لمناصب الأساتذة بـ 10009 منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط والثانوي مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، و أضاف رابح شيشيو أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد. في سياق متصل دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت المترشحين البالغ عددهم -حسب أخر إحصاء للوزارة- 700 ألف مترشح سيتنافسون على أكثر من 10 آلاف منصب بيداغوجي و4 آلاف منصب إداري بداية الشهر الجاري إلى الاعتماد على معارفهم وقدراتهم العلمية، مذكرة بمحتويات الحقيبة البيداغوجية التي سترافق الأساتذة الناجحين في المسابقة، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة مورد بيداغوجي هام إلى جانب المنهج التربوي ودليل تفسير المنهج، الكتاب المدرسي ودليل مرافقة المعلم والتي لم تكن موجودة من قبل حيث تم انجازها بهدف تحقيق انسجام و تسهيل عملية التدريس عند الأساتذة خصوصا المبتدئين منهم، ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الحقيبة هي نتاج عمل مفتشين وتعد قفزة نوعية في المجال حيث لم نكن نملك كما قالت- في السابق سوى الخطاب البيداغوجي وانتقلنا اليوم إلى الممارسة التطبيقية لإيصال المعارف إلى التلميذ من خلال أستاذ مكون تكوينا جيدا، وشددت بن غبريت على ضرورة حضور المترشحين في الامتحان الكتابي، الشفوي والتكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت لأنه منقط وإلا سيسجل كغائب ويعتبر غير ناجح ليصبح أستاذا. وكشفت بن غبريت عن توظيف قطاع التربية- خلال سنتيى 2016 و2017- 93 ألف من خريجي الجامعات دون تلقي أي طعن مما يبرهن على اقتناع الجميع بمنهجية العمل وطريقة إجراء هذا النوع من المسابقات، وقالت الوزيرة إن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ أكثر من 60 ألف متقاعد في القطاع ولهذا تعمل على استخلافهم لشغل كل المناصب الشاغرة في الدخول المدرسي القادم، وأكد مدير الدراسات المكلف بالملفات الإدارية بوزارة التربية الوطنية رابح شيشيو أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع تنظيمها يوم الـ29 جوان الجاري بلغ حوالي 700 ألف وأن عملية سحب الاستدعاء متواصلة إلى غاية الساعات القليلة التي تسبق موعد إجراء المسابقة، وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها 14627 منصب في سبعة رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري.