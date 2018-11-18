بعد تجميد رواتب النقابيين والعمال في عدة ولايات

ّسونلغاز تدعو الوزير الأول للتدخل قبل تعفن الوضع

نددت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز بالضغوطات التي يتعرض لها العمال في الآونة الأخيرة خاصة بعد تجميد رواتبهم على مستوى عدة ولايات وحرمان النقابيين من الأجور في هذه الفترة بالذات مطالبة الوزير الأول بالتدخل قبل تعفن الوضع.

رفعت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز سونلغاز في بيان لها أول أمس حملة من المشاكل والقضاي العالقة التي باتت تحاصر عمال هذه النقابة و التضييق المفروض عليهم في الآونة الأخيرة خاصة بعد خروجهم للشارع أكثر من مرة ،حيث ضم البيان الصادر عن النقابة الضغط الممارس على النقابيين بكل من ولايتي تيزي وزو والبويرة بعد أن قام المدير العام تعسفا بتقديم أمر لبريد الجزائر بسحب الرواتب الأجرية للقيادات والتي قامت بتجميد الحسابات الجارية للأعضاء النقابة المستقلة دون وجه حق و بتحويلات مالية مشبوهة في حق مناضلينا لحسابات أخرى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث فقط بل تعداه الى حرمان العديد من النقابيين في العديد من الولايات من منحتهم التشجيعية ولم تصرف لهم مثل باقي العمال، بل الأكثر من ذلك جميع منخرطي النقابة المستقلة تم حرمانهم من منحة المردودية لثلاث أشهر كامل دون وجه حق بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب ، وهو الامر الذي اعتبرته النقابة نية الإدارة على المضي قدما في إذلال العمال واستعبادهم وقتلهم بعدما قامت الأمس فقط بقتل عامل بمسيلة بصعقة كهربائية بعدما لم توفر له وسائل الأمان، وهو ما ستدعي تدخل الوزير الأول لايجاد حل للوضع قبل تعفنه و كذا و المطالبة من مصالح الأمن فتح تحقيق خصوصا و أن الوثيقة سربها الإتحاد العام للعمال الجزائريين و استعملتها شركة سونلغاز في القضاء وفي لوحات الإشهار من أجل ترهيب العمال جعلهم يتراجعون من المطالبة بحقوقهم .