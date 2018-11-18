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حددوا الإنطلاقة من ولاية تيارت

قدامى مشطوبي الحرس البلدي يهددون باعتصام وطني

  26 جوان 2017 - 19:33   قرئ 627 مرة   0 تعليق   الوطني
قدامى مشطوبي الحرس البلدي يهددون باعتصام وطني

 هدد قدامى مشطوبي الحرس البلدي، بتنظيم اعتصام وطني في غضون الايام القادمة، للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة اساسا بالتعويضات وكذا المنح، ودعوا في ذات السياق، جميع المعنيين للمشاركة في هذا الاعتصام،  حيث  حددوا الانطلاقة من ولاية تيارت دون الافساح عن تاريخ هذه الوقفة.

 

اوضح قدماء مشطوبي سلك الحرس البلدي، في منشور لهم، ان الامان والطمأنينة الذي  يتواجد عليها الوطن والمواطن جاء نتيجة استجابتهم للتعبئة في أول استغاثة للدولة لهم، خلال الفترة التي كانت فيها الجزائر تعاني من الارهاب كاد أن يقضي على الاخضر واليابس، اضافة الى العزلة المفروضة عليها من جميع النواحي،  وقالوا في منشورهم    الحرس البلدي هم الذين  اتو بالامان و الطمائنينة الي الوطن و المواطن وهم الذين لبو نداء التعبة في اول استغاثة من الدولة اليهم . ودعا قدماء مشطوبي الحرس البلدي، جميع المعنيين  للاستجابة  لهذا النداء من اجل المشاركة بقوة في هذا الاعتصام الوطني للمطالبة. بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاستفادة من جميع الامتيازات التي تتمتع بها الاسلاك الاخرى من منح وتعويضات الى غير ذلك،  نظير الخدمة التي قدموها في سبيل استرجاع الأمن والأمان.وأعلنوا عن  تحديد ولاية تيارت كنقطة انطلاق لهذا الاعتصام الوطني، على ان يكشف تاريخه لاحقا بعد تنظيم مشاورات مع المشاركين من عدة ولايات الوطن. يذكر ان قدامى الحرس البلدي نظموا سابقا وقفات احتجاجية في العديد من الولايات لمطالبة السلطات بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة خاصة بالشق الاجتماعي  التي تبقى عالقة رغم النداءات المتكررة التي اطلقوها للسلطات المعنية للتكفل بانشغلاتهم، من جهتها اعلنت الحكومة سابقا  التكفل بأغلبية مطالب فئة الحرس البلدي التي قدمت النفس والنفيس خلال فترة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، على ان تكون الاستجابة للمطالب المتبقية خلال الايام المقبلة بعد ان يتم اعادة دراستها.

نادية حدار

 

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