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المحلات التجارية مغلقة والرقابة في سبات عميق

تجار المناوبة يضربون تعليمات الوصايا عرض الحائط

  26 جوان 2017 - 19:37   قرئ 452 مرة   0 تعليق   الوطني
تجار المناوبة يضربون تعليمات الوصايا عرض الحائط

رفض العشرات من التجار المكلفين بتوفير المناوبة يومي عيد الفطر المبارك بولايات الجنوب، الالتزام بتعليمات مديريات التجارة القاضية بتوفير الحد الأدنى من الخدمة، في وقت تساءلت جمعيات حماية المستهلك عن الدور الحقيقي للأدوات الرقابية. 

  

طالبت جمعيات محلية مهتمة بالشأن التجاري وحماية صحة المستهلك بتسليط أقصى العقوبات على 1800 تاجر من بينهم 1000 من أصحاب المواد الغذائية، 160 جزار، إضافة لـ 400 خباز رفضوا الالتزام بتعليمات مديريات التجارة بولايات ورقلة، تمنراست، الأغواط، بسكرة الوادي وأدرار الرامية لتوفير الحد الأدنى من الخدمة يومي عيد الفطر المبارك، حيث أن هذا الوضع دفع بغالبية الجمعيات المهتمة بالشأن التجاري وحماية صحة المستهلك للتساؤل عن الدور الحقيقي للأدوات الرقابية ممثلة في فرق التفتيش والمراقبة التابعين لدوائر الاختصاص المعنية، من جهتهم فقد استنكر عشرات المواطنين في معرض حديثهم مع جريدة  المحور اليومي  الشلل التام الذي مس الحركة التجارية بولايات الجنوب الكبير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. من جهتهم، حمل منتخبون محليون بالمجالس الشعبية الولائية بالولايات المذكورة، القائمين على شؤون قطاع التجارة على مستوى المديريتين الجهويتين للتجارة بورقلة وبشار، مسؤولية عدم التطبيق الصارم لمخطط عمل الحكومة والوزارة الوصية والقاضي بتوفير المناوبة في الاعياد الدينية والمناسبات الوطنية، رغم حركة التغيير الجزئية التي مست القطاع بمنطقة الجنوب الشرقي قبل حلول شهر رمضان الفارط بإنهاء مهام كل من المدير الجهوي ومدير ولائي إضافة لرئيس مصلحة تنظيم الأسواق.

أحمد بالحاج

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