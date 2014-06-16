الرئيس بوتفليقة يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اتصالا هاتفيا من نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن أمير قطر هنأ الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في ذات الاتصال الهاتفي الذي تم بينهما، مساء الاثنين الموافق لليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد "تبادل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، التهاني مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم".

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي من الأمير القطري في خضم الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج العربي بعدما أقدمت السعودية و الإمارات و البحرين ومصر على قطع علاقاتها مع دولة قطر.

وتقف الجزائر على مسافة واحدة بين هذه الأطراف منذ بداية الأزمة وترفض الاصطفاف مع طرف ضد طرف، كما تؤكد على ضرورة تغليب الحوار من أجل حل المشاكل العالقة والتي أدت إلى الوضع الحالي.