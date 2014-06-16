06 جويلية آخر أجل للتصريح التقديري للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة

تمدد المديرية العامة للضرائب تاريخ إيداع التصريح التقديري للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، وذلك من 30 جوان إلى 6 جويلية المقبل، مع فرض غرامات التأخر المنصوص عليها من قانون الضرائب الماثلة والرسومات المباشرة للمتأخرين عن المصرحين في الأجال المحددة.

وجاء في إعلان المديرية العامة للضرائب "تنهي المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، أنه تم استثناءا تمديد تاريخ إيداع التصريح التقديري (سلسلة) 12 ج المحدد بـ 30 جوان2017، إلى ىتاريخ 6 جويلية 2017.

وعلى المعنيين بهذه الضريبة إيداع تصريحهم خلال اجل أقصاه تاريخ 6 جويلية2017، مع الاشارة إلى أن أي تأخر عن ذلك ينجم عنه تطبيق غرامات التأخر المنصوص عليها من قانون الضرائب الماثلة والرسومات المباشرة .

وأشار البيان إلى أنه يمكن للمكلفين بالضريبة تحميل استمارات الجبائية المتوفرة الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.