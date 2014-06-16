أمن تمنراست يفكك شبكة مختصة في ترويج الهروين

تمكنت مصالح الشرطة مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في حيازة وترويج المخدرات الصلبة المتمثلة في الهيروين تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 41 سنة، وذلك بحي سرسوف بمدينة تمنراست، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت خلية الإعلام بأمن ولاية تمنراست، اليوم الثلاثاء، أن الكمية الإجمالية المضبوطة للمخدرات قدرت بـ 396.16 غرام من نوع الهيروين الى جانب مبالغ مالية من العملة الوطنية قدرت ب 343 ألف دج من عائدات المتاجرة بالسموم وفق ما أوضحه المصدر مضيفا أنه تم تقديم الأطراف المعنية إلى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت ضدهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.