نسبة الإستجابة للمداومة يومي العيد بلغت 98.86 بالمائة حسب وزارة التجارة

سطّرت مصالح وزارة التجارة برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع و ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2017 .

وأفاد بيان من ذات الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسخير 2152 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخّر لتنفيذه 35944 تاجرا من بينهم 4764 ينشطون في قطاع المخابز و 22847 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8180 في قطاع النشاطات المختلفة و453 وحدة إنتاجية ( 131 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية).

وأضاف ذات البيان، أن الوزارة تسجل بارتياح كبير مدى التجاوب القوى للتجار في تنفيذ برنامج المداومة خلال هذه الفترة، والذي بلغت النسبة المئوية لإنجازه 98.86 بالمائة، مما سمح بتسجيل وفرة كاملة للمواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذ إجراءات ضد 54 تاجرا لم يحترموا برنامج المداومة وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.