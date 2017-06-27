ارتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بتراجعها ابتداء من اليوم

الحماية المدنية تتدخل لإخماد 40 حريقا التهم 156 هكتار خلال يومين

تسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة في نشوب 40 حريقا على مستوى 8 ولايات، حيث أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن مصالحها المختصة بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تدخلت لإخماد 12 حريق غابة، 09 حرائق أدغال، 19 حريقا لمحاصيل زراعية، مع تسجيل خسائر مقدرة بـ 73 هكتارا من الغابات، 43.7 هكتارا من الأدغال، كذا 39 هكتار قمح، 3500 حزمة تبن، و2651 شجرة مثمرة محروقة.

التهمت الحرائق الناشبة خلال اليومين الأخيرتين والناجمة عن الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة، 155.7 هكتار من الغابات والأدغال والأراضي الزراعية، حيث أكدت مصالح المديرية العامة للغابات ومصالح الحماية المدنية أنها استطاعت التحكم خلال الـ 48 ساعة الماضية في عدد من الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة عبر ثماني ولايات من الوطن، وأوضح المدير العام للغابات عبد الفتاح عبد المالك، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه خلال اليومين الماضيين تم تسجيل 13 حريقا في كل من شلف، غليزان، تيزي وزو، جيجل، بجاية، سكيكدة وأم البواقي وكذا ولاية المدية، حيث تمكننا بعد بذل كل الجهود من إخماد هذه الحرائق. وأضاف المتحدث، أنه بفضل التنسيق مع الحماية المدنية تم السيطرة على الحرائق واتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الجانب، كما تم تسطير جدول مداومة على مدار 24 ساعة خاص بمديرية الغابات ومصالح الحماية المدنية يتعلق بالولايات التي تتوفر على الغابات ، في حين أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن مصالحها المختصة بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تدخلت لإخماد 12 حريق غابة، 09 حرائق أدغال، 19 حريقا لمحاصيل زراعية، بتسجيل خسائر مقدرة بـ 73 هكتار غابة، 43.7 هكتارا من الأدغال، كذا 39 هكتار قمح، 3500 حزمة تبن، إلى جانب 2651 شجرة مثمرة محروقة.

في سياق متصل، تشهد العديد من مناطق الوطن منذ الأحد المصادف لليوم الأول من عيد الفطر المبارك ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة بالعديد من الولايات الجنوبية، في حين تتوقع مصالح الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة والتي ستعود إلى معدلها الفصلي بدءا اليوم بعد أن تجاوزت 40 درجة مئوية في الولايات الشمالية و 45 درجة في ولايات الجنوب، وأكدت المكلفة بالإعلام على مستوى ديوان الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة أنه ابتداء من مساء الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية بالمناطق الغربية ، وأضافت المتحدثة ذاتها أن درجات الحرارة على مستوى المناطق الوسطى والشرقية ستبقى نوعا ما مرتفعة حيث سيتم تسجيل 33 درجة بالمناطق الشرقية ودرجات أقل بالمناطق الجنوبية فيما يرتقب أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي اليوم .