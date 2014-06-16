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النقابات اعتبرته قرارا سياسيا وليس بيداغوجيا

بن غبريت تجتمع بإطاراتها لتحديد موعد الدورة الاستثنائية للباك

  27 جوان 2017 - 20:50   قرئ 716 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تجتمع بإطاراتها لتحديد موعد الدورة الاستثنائية للباك

الـ  كلا  .. ظاهرة  الدورة الاستثنائية تذكرنا بظاهرة العتبة 

 ساتاف .. إعادة امتحانات البكالوريا تسبب في  تدنيس  مصداقية الشهادة 

تواصل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اجتماعها الطارئ مع مدراء التربية الوطنية وإطارات الوزارة و مسؤولين في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تحضيرا للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا تخص التلاميذ المقصيين بسبب التأخر نزولا عند قرار الحكومة الذي وصفته النقابات بـ المفاجئ  و غير العادل  وأنه قرار سياسي وليس بيداغوجي، حيث أخلط أوراق بن غبريت خاصة وأن القطاع على موعد مع مسابقة توظيف الأساتذة والإداريين نهاية جوان وبداية جويلية، تليها الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في المسابقة شهر أوت القادم.

 

أكد رئيس مجلس ثانويات الجزائر الـ  كلا  في حديثه أمس لـ  المحور اليومي  أن قرار الحكومة بإعادة تنظيم دورة استثنائية لشهادة البكالوريا التي تخص التلاميذ المقصيين بسبب التأخير عن الموعد الرسمي لانطلاق الامتحانات يعتبر  قرار العار  بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، مضيفا بأنه قرار سياسي بحث وليس قرارا بيداغوجيا لأن إصدار هذا الإجراء جاء بدون مشاورة وزيرة القطاع نورية بن غبريت. أضاف رئيس الـ  كلا  أن قرار إعادة تنظيم بكالوريا استثنائية  غير عادل  لأن المئات من تلاميذ  الباك  تم إقصاؤهم العام الماضي بسبب التأخر واضطروا لإعادة السنة الدراسية وإعادة اجتياز الامتحان بسبب بضعة دقائق من التأخر عن موعد انطلاق الامتحانات بل هناك من التلاميذ من تم طردهم نهائيا وإنهاء مشوارهم الدراسي وحرمانهم من إعادة السنة بسبب خضوعهم لقانون الوزارة الذي يسمح بإعادة البكالوريا مرة واحدة فقط بالرغم من تقديم العديد من الطعون لدى الوزارة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بدورة استثنائية للمتأخرين، و أشار إيدير عاشور في سياق حديثه إلى مشكل آخر سيثير الفتنة بين تلاميذ البكالوريا لهذه السنة لأن الدورة الأولى تم إجراؤها في شهر رمضان حيث اجتازوا الامتحانات في الجوع و العطش بينما زملاؤهم سيجتازون الامتحانات في ظروف أحسن مما سيرفع حظوظهم في نيل شهادة الباكالوريا. من جهة أخرى أكد إيدير عاشور أن قرار الحكومة سيضع وزارة التربية أمام ظاهرة أخرى تذكرنا بظاهرة  العتبة  التي ظل التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا يطالبون بها عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية والخروج إلى الشارع على مدار أربع سنوات، و ما انفكت الوزارة تتخلص منها حتى ظهرت ظاهرة أخرى وهي المطالبة  بالدورة الاستثنائية  للمتأخرين أو المتغيبين عن الامتحانات، كما أن إعادة تنظيم هذه الامتحانات سيؤثر سلبا على برنامج وزارة التربية فيما يخص تحديد تواريخ إجراء مسابقة توظيف الأساتذة المزمع اجراؤها نهاية الشهر الجاري و مسابقة توظيف الإداريين شهر جويلية وكذا انطلاق الدورة التكوينية بداية شهر أوت.

وأكد الأمين العام لنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين  ساتاف  بوعلام عمورة أنه من غير المعقول السماح بإعادة الامتحانات لتلاميذ وصفهم المتحدث بـ  الكسالى  يصلون بعد الساعة التاسعة صباحا لإجراء امتحانات مصيرية، وقال المتحدث إن قرار اعادة امتحانات البكالوريا تسبب مرة أخرى في  تدنيس  مصداقية الشهادة، مضيفا أن نقابة  ساتاف  لا يمكنها تأييد هذا القرار الحكومي المفاجئ.  

نبيل شعبان

 

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