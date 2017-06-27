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أربع منها في ولاية تيسمسيلت لوحدها

07 جرائم قتل تُعكر صفو فرحة العيد وحرمة العواشير

  27 جوان 2017 - 20:53   قرئ 1535 مرة   0 تعليق   الوطني
07 جرائم قتل تُعكر صفو فرحة العيد وحرمة العواشير

تواصلت جرائم القتل مع انتهاء شهر رمضان الكريم وبداية عيد الفطر المبارك التي كانت أكثر دموية، بسبب كثرة الجرائم التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، عكرت بها صفو فرحة العيد، حيث سجلت ولاية تيسمسيلت لوحدها أربع جرائم والغريب في كل هذا أن اقتراف هذه الجرائم كان لأسباب تافهة لا تستحق زهق روح في هذه الأيام المباركة و العواشير .

شاب يقتل فتاة بسكين في معسكر  لرفضها الزواج منه

شهد حي سيدي سعيد وسط مدينة معسكر أمس الأول، وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة في الـ 25 من عمرها -موظفة في إطار جهاز الإدماج المهني بديوان مؤسسات الشباب-على يد شاب يبلغ 21 سنة. وكان الجاني يتربص الضحية قبل أن ينقض عليها بعد خروجها من مسكنها العائلي بعدة طعنات بواسطة خنجر على مستوى البطن والفخذ حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى مسلم الطيب الذي حوّلت إليه على جناح السرعة. وقد تمكن سكان الحي من توقيف الجاني بعد ما حاول الفرار وتم تسليمه إلى مصالح الأمن الحضري السادس التي فتحت تحقيقا حول ملابسات وأسباب هذه الجريمة. وقد شيعت جنازة الفقيدة في جو مهيب وسط تذمر عائلة الفقيدة وسكان الحي خاصة وأن هذه الجريمة تزامنت مع أيام عيد الفطر. وبحسب مصادر من محيط عائلة الضحية فإن هذه الأخيرة كانت قد رفضت الزواج من الجاني مما أثار حفيظته وأقدم على اقتراف جريمته.

خريج مؤسسة عقابية يقتل شابا بالشلف 

تسبب خريج مؤسسة عقابية وبعد أقل من شهر من خروجه منها في زهق روح بطعنات خنجر، الضحية لم يتجاوز العقد الثاني من العمر، لفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم الأول من العيد وذلك في سهرة 27 من رمضان بعد الإفطار، أين وجه الجاني للضحية عدة طعنات خنجر على مستوى العين والرقبة والبطن، نقل على إثرها إلى مستشفى الشلف، ونظرا لخطورة حالته، حوّل إلى مستشفى وهران أين فارق الحياة في اليوم الأول من عيد الفطر بعد 3 أيام من الغيبوبة.

جريمة قتل بمفتاح تودي بحياة عشريني 

انتهى عراك بين شابين صديقين حول أحقية الجلوس في كرسي إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب لا يتعدى 26 سنة من العمر، لقي حتفه بعد تعرضه لطعنات بمنجل على مستوى الرجل اليسرى تسبت في قطع شرايين المتصلة بالقلب، تفاصيل الجريمة التي اهتزت لها مدينة مفتاح والتي وقعت في سوق الخضر والفواكة الواقع وسط المدينة بدأ باختلاف بسيط حول الجلوس في كرسي ليتطور الى عراك أنهاه الجاني -الذي لا يتعدى سنه 20 سنة والمسبوق قضائيا في قضايا سرقة ومخدرات- بضربة وضعت حدا لحياة الضحية بعد فشل كل محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته بداية من مستشفى مفتاح قبل نقله إلى مستشفى فرانز فانون، ليدفن عصر نهار العيد، وحسب مصادر عليمة أن الجاني سلم نفسه للشرطة بعد حوالي 3 ساعات من وقوع الجريمة فيما تجرى عملية التحقيق معه وتسليمه للجهات القضائية. 

م. ن/ مراسلون

 

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