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زادت من حدة الحرارة

جبال الأطلس البليدي تحترق

  27 جوان 2017 - 21:04   قرئ 495 مرة   0 تعليق   الوطني
جبال الأطلس البليدي تحترق

ما زالت النيران تلتهم مساحات غابية معتبرة من الأطلس البليدي، والتي استدعت تدخل وحدات الإنقاذ في ربوع مختلفة من الولاية ومحيط هذه السلسلة عامة لإخماد حرائق غابية وفي الأحراش، استغرقت وقتا خاصة في جبال الحمدانية، الكرارش وتمزغيدة بالإضافة إلى تدخلها لإخماد حرائق ببعض الاصطبلات، اندلعت ببعض المزارع ضاحية منطقة وادي العلايق، فضلا عن تدخلهم أيضا لإخماد نيران بمناطق غابية في بوقرة.

عن أسباب الحرائق، رجح مختصون أن تكون بسبب تفاعل أشعة الشمس الحارقة مع الزجاج والأدوات المعدنية العاكسة لأشعتها، حيث قاربت درجة الحرارة 44 درجة مئوية، أما عن حرائق الشقق، فعادت أسباب اندلاعها الى وقوع شرارات كهربائية وأيضا بسبب تحضير أطباق العيد المختلفة مثل الشواء والانهماك بالضيوف في نفس الوقت، من حسن الحظ أنها لم تخلف سوى خسائر مادية، وإصابة ضحية منكوبة تعود مسكنها منذ 5 سنوات إلى الانهيار بجروح غير خطيرة، وفي ظل الارتفاع الكبير من درجات الحرارة تجنب الكثير الخروج من المنزل خاصة فئة الكبار وصغار السن، كما تشهد بعض الأحياء انقطاعات في المياه الصالحة للشرب مما زاد من حدة الوضع.

أمال عماري

 

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