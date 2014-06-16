برمجة 10 رحلات جوية لنقل الحجاج من مطار ورقلة

برمجت عشر رحلات جوية لنقل الحجاج الميامين الى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية من طرف الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مطار ''عين البيضاء'' بورقلة وذلك برسم موسم الحج لسنة 2017 حسبما علم يوم الاربعاء لدى المديرية الجهوية لذات الشركة بورقلة.

وستضمن هذه الرحلات التي من المنتظر أن تنطلق بتاريخ 8 أوت المقبل ما لا يقل عن 2.774 حاج وحاجة يمثلون 5 ولايات من جنوب شرق البلاد هي ورقلة وغرداية والوادي وتمنراست وإيليزي بمعدل يصل إلى 290 حاج وحاجة في الرحلة الواحدة حسبما أكده ل/وأج المدير الجهوي بالنيابة السيد محمد أمين عصمان.

وخصصت في هذا الإطار عشر طائرات من بينها ست طائرات من نوع "اربيس" من الجيل الجديد تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وأربعة أخرى تابعة للخطوط الجوية السعودية تحط جميعها بالمدينة المنورة فيما برمجت رحلات العودة انطلاقا من مطار جدة الدولي وإلى غاية مطار عين البيضاء بورقلة كما تمت الاشارة اليه.

وتم برسم حج 2017 الترخيص لوكالتين سياحيتين معتمدتين لمرافقة وضمان التكفل بالحجاج الميامين التابعين لولاية الوادي وفق ما ذكره السيد محمد أمين عصماني الذي أشار إلى انطلاق بيع التذاكر أمس الثلاثاء على مستوى المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية بورقلة.

واتخذت في هذا الإطار جميع الترتيبات والتدابير التنظيمية اللازمة المتعلقة خاصة بتأطير الرحلات والتكفل الصحي والإقامي تحسبا لانطلاق أول رحلة باتجاه المملكة العربية السعودية ابتداءا من تاريخ 8 وإلى غاية 25 أوت المقبل فيما تكون رحلات العودة ما بسن 8 و21 سبتمبر حسبما ذكره نفس المتحدث.

وسيتم بالمناسبة تخصيص رحلات جوية من أجل ضمان نقل الحجاج الميامين التابعين لولايات الجنوب الشرقي على غرار ولايتي تمنراست وايليزي الى غاية مطار ورقلة وبالتالي التوجه نحو البقاع المقدسة.

وتعكف حاليا مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بكل ولاية على إعداد الحجاج الميامين من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية تتضمن شروح ودروس نظرية وتطبيقية حول الركن الخامس من أركان الإسلام وشرح الشروط الكاملة لأداء هذه الشعيرة الدينية.