12 متوسطة تحصل على نسبة أقل من 50 بالمائة و مدير التربية يتوعد في معسكر

تمكن مركز صغار المكفوفين والصم البكم بمعسكر من تحقيق المرتبة الأولى ولائيا بنسبة نجاح 100 بالمائة حسبما أعلن عنه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بالولاية ، كما عادت المرتبة الثانية لمتوسطة زيان المهني بعوف ،و المرتبة الثالثة إلى متوسطة محمد بن قادة ميلود بسيق ، بينما احتلت متوسطة حمري جلول بمقطع دوز المرتبة الأخيرة ، حيث بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 65.72 بالمائة ، أما نسبة الانتقال الى السنة الأولى ثانوي فبلغت 74.22 بالمائة ، وحسب مدير التربية بالولاية فإن نسبة النجاح في هذه الشهادة ارتفعت مقارنة بالسنة الفارطة أين تم تسجيل حوالي 62 بالمائة ، وقد أحصت مديرية التربية 12 متوسطة تحصلت على نسبة أقل من 50 بالمائة حيث اتخذ مدير التربية إجراءات صارمة ضد المديرين المتقاعسين في تحقيق نتائج جيدة مطالبا منهم تبرارات مقنعة عن هذا التسيب ، كما قرر نفس المسؤول استدعاء مفتشي بعض المواد لتشخيص الداء ومعرفة أين يكمن الخلل ، يذكر أن عدد المترشحين لهذه الدورة بلغ 8317 مترشحا

ب.ع