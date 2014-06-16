نسبة النجاح فاقت 69 بالمائة في شهادة "البيام" بجيجل

حققت ولاية جيجل نسبة نجاح مرتفعة في شهادة التعليم المتوسط التي أعلن عنها قبل يومين وذلك بنسبة نجاح فاقت 69 بالمائة وهو ما يرشحها لاحتلال إحدى المراكز الثلاثة الأولى وطنيا على غرار ما حدث العام الماضي، وسجلت ولاية جيجل تقدما ملحوظا في نسبة النجاح لهذا العام بزيادة قاربت السبعة بالمائة مقارنة مع العام الماضي، كما سجلت تحسنا غير مسبوق فيما يتعلق بأصحاب المعدلات المرتفعة أو بالأحرى الحاصلين على تقدير ممتاز من خلال حصول خمسة تلاميذ على معدل يفوق الـ19 وهي الفئة التي تصدرتها التلميذة بعداش ريحانة من متوسطة بغيجة أحمد بالميلية التي تحصلت على معدل 19.28، فيما تحصل أكثر من 50 تلميذا آخر على معدلات تفوق 18 من عشرين .

عماد - م