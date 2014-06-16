تيارت تتحصل على نسبة 53.75 في شهادة المتوسط

تحصلت ولاية تيارت على نسبة 53.75 بالمئة في نتائج شهادة التعليم المتوسط حيث تمكن 7753 تلميذ من الحصول على البيام من أصل 14425 مسجلا ،و في أعلى المعدلات تمكن التلميذ عبد الصمد خنفار من متوسطة مالك بن نبي بقرية بيبان مصباح التابعة لبلدية بوشقيف " 15 كلم عن تيارت " من احتلال الريادة بين زملائه بحصوله على معدل 19.20 ،و تحصل على علامة 20/20 في مادة التكنولوجيا و الإنجليزية و الرياضة. أما عن المتوسطات قد تحصلت متوسطة بوعلقة عبد القادر ببلدية فرندة على أعلى نسبة ولائيا وصلت الى 93.40 بالمئة حيث وصل عدد الناجحين الى 99 تلميذا من أصل 106 تلميذا. يشار أن ولاية تيارت تراجعت نسبة النجاح فيها هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية التي تحصلت فيها حينها على نسبة 56.05 .

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