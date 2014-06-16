توقيف شخصين تورطا في قتل شاب بمدينة زغاية في ميلة

شريط الاخبار
جائزة أبو القاسم الشابي من نصيب المصري رفعت سلام جحنيط يوافق على الانضمام وقاسي السعيد يصر على شافعي طوارئ بولاياتي سعيدة وسيدي بلعباس بسبب نفوق 268 رأس غنم سكان حي الشيوخ القصديري ببوزريعة يناشدون زوخ ترحيلهم مكتتبو عدل1 يطالبون وزير السكن بالتدخل المخزن يطلب من الجزائر تنسيقا أمنيا لمواجهة عودة الدواعش متطرفون يدعون إلى تحريم الاحتفال بيناير عبر مواقع التواصل الاجتماعي النفط يتعافى متجها نحو 60 دولارا بفضل تبدد المخاوف توظيف 375 ألف طالب شغل في مؤسسات اقتصادية خلال 2018 إحباط محاولة انقلاب على الرئيس بونغو في الغابون المغرب يتخبط ويحرّك جيشه باتجاه مهيريز خوفا من مناورات البوليساريو هكذا سيحتفل أبناء البهجة بيناير لجنة وزاريـة مشتركة لدراسة مطالب الأئـمة يناير.. تكريس للثقافة الأمازيغية وتعزيز لدعائم الهوية الوطنية قصر رياس البحر يتزين تحسبا للاحتفالات بالسنة الأمازيغية كناص العاصمة يحصي 4000 مؤسسة متحايلة في 2018 الحكومة تختار أدرار لاحتفالات الذكرىالمزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس المركزية النقابية أساتذة جامعيون وطلبة يرفعون شكوى لوزارة التعليم العالي إعادة فتح مواقع التسجيلات لامتحانات الباك البيام والسانكيام قايد صالح يشيد بتحكّم قوات الجيش في التجهيزات الحديثة التعرف على 31 جمجمة وزيتوني يؤكد أن العملية معقّدة راوية يدافع عن قانون المالية ويعتبره حاميا للقدرة الشرائية نحو ترقية ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة تكتل نقابات التربية يشلّ المؤسسات التربوية يوم 21 جانفي عصابة تؤسس شركتين وهميتين لتهريب العملة إلى الخارج عبر البنوك بوشارب يشرع في تنصيب اللجانالتحضيرية للمؤتمر الاستثنائي سعاد ماسي تنتهي من تسجيل ست أغاني من ألبومها الجديد  نثمن مثل هذه المبادرات شريطة العمل في إطار قانوني بوليسيتش: ملتزم مع دورتموند بنسبة 100% مارادونا: ميسي لن يكون قائدا أبدا سليماني لاعب مقاتل وأنتظر استفاقته في مرحلة الإياب ميــــلان يرصــــد 10 ملايــين أورو لضــم براهيمي حجار يتهم الحكم بحرمان الحراش من انتصار مستحق إدارة العميد تكافئ اللاعبين بـ 25 مليونا بعد الفوز على بارادو إعذار المرقيين المتأخرين في مشروع سكنات ألبيا بمستغانم تسجيل 2351 مخالفة تجارية شهر ديسمبر المنصرم عودة ظاهرة الازدحام المروي بطرقات العاصمة عمليات تركيب السيارات تستنزف 2.5 مليار في 2018 غاز أحادي أكسيد الكربون يقتل 9 أشخاص في يوم واحد انطلاق عملية ثانية لتصدير منتجات جزائرية من تمنراست نحو النيجر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. توقيف شخصين تورطا في قتل شاب بمدينة زغاية في ميلة

توقيف شخصين تورطا في قتل شاب بمدينة زغاية في ميلة

  28 جوان 2017 - 15:35   قرئ 309 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف شخصين تورطا في قتل شاب بمدينة زغاية في ميلة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية زغاية بولاية ميلة "في وقت قياسي" مشتبه فيهما بجريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 بنفس البلدية ليلة الأحد إلى الاثنين الماضية، حسب ما علم اليوم  الأربعاء لدي أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن مناوشات كلامية وقعت بين شابين سرعان ما أدت إلى عراك بالأيدي تطور باستعمال أحد الطرفين يبلغ من العمر 32 سنة لسلاح أبيض (سكين) طعن به الضحية على مستوى الكلية اليمنى كما تلقى الضحية ركلات من طرف شخص آخر.
وقد تم نقل الضحية على متن سيارة أحد الخواص لتلقى الإسعافات لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفى متأثرا بالجروح التي خلفتها طعنة السكين، كما أوضح ذات المصدر.
وقد باشرت عناصر الأمن الحضري الخارجي بزغاية إثر ذلك أبحاثا ميدانية بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري لأمن ولاية ميلة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وذلك بعد 3 ساعات من وقوع الجريمة ليتم تقديمهما أمس الثلاثاء أمام النيابة بمحكمة ميلة التي أمرت بإيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الحبس المؤقت فيما وضع الآخر تحت الرقابة القضائية عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات