توقيف شخصين تورطا في قتل شاب بمدينة زغاية في ميلة

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية زغاية بولاية ميلة "في وقت قياسي" مشتبه فيهما بجريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 بنفس البلدية ليلة الأحد إلى الاثنين الماضية، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدي أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن مناوشات كلامية وقعت بين شابين سرعان ما أدت إلى عراك بالأيدي تطور باستعمال أحد الطرفين يبلغ من العمر 32 سنة لسلاح أبيض (سكين) طعن به الضحية على مستوى الكلية اليمنى كما تلقى الضحية ركلات من طرف شخص آخر.

وقد تم نقل الضحية على متن سيارة أحد الخواص لتلقى الإسعافات لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفى متأثرا بالجروح التي خلفتها طعنة السكين، كما أوضح ذات المصدر.

وقد باشرت عناصر الأمن الحضري الخارجي بزغاية إثر ذلك أبحاثا ميدانية بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري لأمن ولاية ميلة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وذلك بعد 3 ساعات من وقوع الجريمة ليتم تقديمهما أمس الثلاثاء أمام النيابة بمحكمة ميلة التي أمرت بإيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الحبس المؤقت فيما وضع الآخر تحت الرقابة القضائية عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.