غرق قارب صيد في مستغانم وفقدان أربعة أشخاص

غرق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمستغانم قارب صيد "جياب" على متنه 6 أشخاص بعرض البحر أنقذ اثنين منهم فيما لا يزال 4 أخرين في عداد المفقودين حسبما أستفيد من مصدر أمني.

واستنادا الى ذات المصدر فان الصيادين الستة كانوا قد خرجوا للصيد ليلة أمس من ميناء مستغانم قبل أن يغرق لأسباب مجهولة.

وقد سمحت عملية البحث التي باشرتها مصالح حراس السواحل والحماية المدنية بانقاذ شخصين فيما لم يتم العثور لحد الان على المفقودين الأربعة كما اشير اليه.

ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة التي جند لها جميع الوسائل المادية البشرية من قبل حراس السواحل والحماية المدنية وفق المصدر ذاته.