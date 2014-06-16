حصيلة الأيام الخمسة الأخيرة

الحرائق تأتي على 26 هكتارا وتتلف 17 غابة و2651 شجرة مثمرة

الحماية المدنية تسخّر عتادا كبيرا وجرافات لفتح المسالك

تسببت الحرائق التي اندلعت خلال الخمسة الأيام الأخيرة عبر العديد من ولايات الوطن، إثر الارتفاع المسجل في درجة الحرارة في إحراق 17 غابة وإتلاف 26 هكتارا منها، بالإضافة إلى حرق 65 هكتارا من الشعير، وإتلاف 5210 حزمة من التبن، بالإضافة إلى 2651 شجرة مثمرة و35 نخلة، حيث سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال ذات الفترة 4 حرائق أخرى على مستوى الأدغال، إلى جانب 29 حريقا مس المحاصيل الزراعية، هذه الحرائق نشبت ـ حسبما كشف عنه نسيم البرناوي المكلف بالإعلام على مستوى ذات المديرية ـ بفعل الارتفاع المحسوس المسجل في درجة الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.

قال نسيم البرناوي، إن أعوان الحماية المدنية التابعين للجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية كانوا قد تدخلوا خلال فترة الخمسة أيام الأخيرة، من أجل إخماد 17 حريقا بـ 17 غابة، 04 حرائق في الأدغال، 23 حريقا مس محاصيل زراعية، وسُجّلت خسائر مقدرة بـ 26 هكتارا من الغابات، 20 هكتارا من الأدغال، وكذا 5130 حزمة تبن، و780 شجرة مثمرة، و35 نخلة محروقة، قبل أن يواصل بأن هذه الحرائق أتت على تسع مناطق بالأدغال، 19 حريقا بالمحاصيل زراعية، بتسجيل خسائر مقدرة بـ 73 هكتار من الغابات، و43.7 هكتارا من الأدغال، بالإضافة إلى 39 هكتارا من القمح، و3500 حزمة تبن، 2651 شجرة مثمرة محروقة، من جهته ذكر رئيس مكتب الإحصاء بمصالح الحماية المدنية بولاية غليزان، الرقيب حميدي بلعزيز، أنه تم تسجيل حريقين شبا سهرة أول أمس، بمنطقتي عين طارق وزمورة بذات الولاية، الحريقان أتلفا أزيد من 16.5 هكتارا من المساحات الغابية، قبل أن يواصل بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريقين اللذين تم إخمادهما، بعدما اندلع أحدهما الأحد الماضي، بالمنطقة المسماة عين الدالية بغابة تافرنت ببلدية عين طارق (90 كلم شرق غليزان) وأتى على 15 هكتارا، قبل أن يشب في ذات اليوم حريق بالمنطقة المسماة أولاد يحي سيدي عبد العزيز ببلدية دار بن عبد الله (زمورة)، وأتلف أزيد من 1.5 هكتار من الغابات، فأتى الحريقان اللذان استغرق إخمادهما حوالي ثلاثة أيام على أشجار الصنوبر الحلبي والضرو والعرعار وكذا على بعض الأدغال، نظرا للظروف المناخية الحارة والرياح وكذا بسبب المسالك والتضاريس الوعرة، حيث تدخل أعوان الغابات والحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى وحماية مساكن ومحاصيل فلاحية مجاورة، مع تسخير شاحنات إطفاء وعتاد تدخل وكذا جرافات لفتح المسالك، كما التهمت النيران أكثر من 100 هكتار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بولاية بجاية على أكثر من 100 هكتار من الغطاء النباتي، بسبب الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة التي ميزت الأيام الأخيرة ـ حسبما كشفت عنه حصيلة محافظة الغابات للولاية ـ حيث أتت هذه الحرائق إثر اندلاع أكثر من 50 بؤرة حريق منذ أول أمس، استنادا إلى مصالح الحماية المدنية التي أكدت أن أغلبية بؤر الحرائق المشتعلة قد تم إطفاؤها باستثناء حريقين، الأول بسيدي جابر بمرتفعات سوق الإثنين والثاني بأيت مبارك بمقاطعة تالة حمزة الواقعة على بعد 8 كيلومترات جنوب غرب بجاية الذي اندلع مرة ثانية بعد إطفائه، حيث ذكر محافظ الغابات علي محمودي أن الحريق الأول الذي اندلع بمرتفعات الجبال لم يشكل أي خطر، في حين اتسعت رقعة البؤرة الثانية من الحريق، بفعل الرياح التي ساعدت على انتشار ألسنة اللهب منتصف نهار اليوم، إلى المرتفعات المجاورة لأميزور، علما أن هذه النيران لا تشكل خطرا على السكان أو ممتلكاتهم الموجودة بالمنطقة، حيث أتت هذه الحرائق على غطاء نباتي وبساتين الفواكه، وكذا على صناديق خلايا النحل، في حين لم تلحق أذى بممتلكات وعقارات القرويين باستثناء تسجيل عدد من الإصابات، وعن الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الحرائق واصل برناوي بأم مصالح الحماية المدنية ممثلة في الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بتسخر شاحنات إطفاء وعتاد تدخل وكذا جرافات لفتح المسالك.