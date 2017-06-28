مسؤولون يؤكدون أنها كانت سببا في ضعف نتائج الـ بيام

التحكم في الرياضيات شرط أساسي للتوظيف في الابتدائي

قررت وزارة التربية الوطنية إدراج شرط التحكم الجيد في مادة الرياضيات كأساس للتوظيف في قطاع التربية خاصة في الطور الابتدائي مع إعادة النظر في طريقة تدريس هذه المادة الأساسية، وإعداد دورات تكوينية لفائدة الاساتذة، وفيما يخص أسباب ضعف نتائج شهادة التعليم المتوسط الـ بيام ، أشارت مسؤولة بالوزارة إلى الاستعجال في إعداد البرامج، وقص تكوين الأساتذة في البرامج الجديدة.

أكدت مديرة التقويم البيداغوجي بوزارة التربية الوطنية سامية ميزايب أن ضعف نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط راجع إلى عدة عوامل بيداغوجية، فيما كشفت عن اعتماد شرط التحكم في الرياضيات كأساس للتوظيف مستقبلا مع إعادة النظر في طريقة تدريس هذه المادة الأساسية، واعتبرت ميزاب تطور نسبة التلاميذ المقبولين في السنوات الثلاث الماضية، يمثل تطورا تدريجيا لتحقيق النجاح غير أنها غير كافية وأرجعت ضعف نسبة النجاح بامتحان شهادة التعليم المتوسط إلى ما اعتبرته تراكم عدة عوامل من بينها الاستعجال في إعداد البرامج فضلا عن أن تكوين الأساتذة لم يكن في مستوى الإجراءات التي تم اعتمادها في الإصلاحات الجديدة -على حد تعبيرها-. في ذات السياق، رفضت المتحدثة اعتبار نجاح أو فشل امتحان التعليم المتوسط مؤشرا لتطور النظام التعليمي الوطني، لكنها رأت أنه يساعد على كشف الأخطاء التي ارتكبت من قبل التلاميذ الممتحنين وإيجاد العلاج المناسب لها، وبشأن ضعف نتائج مادة الرياضيات، اعترفت ميزايب أنها ضعيفة خصوصا لامتحان بحجم نهاية التعليم المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك مرده إلى نقص التكوين لدى معلمي هذا الطور التعليمي ، ولعلاج النقص في التكوين في هذه المادة الأساسية، أكدت مديرة التقويم البيداغوجي بوزارة التربية الوطنية أنه سيتم إعداد دورات تكوينية لفائدة أساتذة المادة، فضلا عن تحديث البرامج التي يجري إدراجها تدريجيا في الطورين الابتدائي والمتوسط، كما كشفت عن التوجه إلى اعتماد التمكن من مادة الرياضيات كشرط أساسي خلال مسابقات التوظيف مستقبلا على أن يتم إعادة النظر جذريا في طريقة تدريسها.