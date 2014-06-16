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المسابقة تجرى اليوم وتشمل الطورين المتوسط والثانوي

700 ألف مترشح للظفر بـ 10 آلاف منصب أستاذ

  28 جوان 2017 - 21:51   قرئ 494 مرة   0 تعليق   الوطني
700 ألف مترشح للظفر بـ 10 آلاف منصب أستاذ

سيشرع آلاف المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة، اليوم، في إجراء الاختبار الكتابي واقتصرت وزارة التربية مسابقة هذه السنة على الطورين المتوسط والثانوي فقط، فيما ألغت الطور الابتدائي بعد تغطية الفراغ بالناجحين في القائمة الاحتياطية.

أكدت وزارة التربية الوطنية أن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة ستكون يوم 03 جويلية القادم على مستوى مديريات التربية عبر الولايات، وشددت الوزارة على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين التي ستجرى خلال شهريّ جويلية وأوت مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو -مسؤول بالوزارة- أن الوزارة تهدف بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد.

نبيل شعبان

 

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