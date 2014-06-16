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اعتبروها غير عادلة كونها تحصر الطالب

تقليص عدد الرغبات يقسّم التنظيمات الطلابية من جديد

  28 جوان 2017 - 21:55   قرئ 388 مرة   0 تعليق   الوطني
تقليص عدد الرغبات يقسّم التنظيمات الطلابية من جديد

انقسمت التنظيمات الطلابية - مرة أخرى - بخصوص تقليص عدد الرغبات إلى أربع من أصل عشر معتبرة إياها غير عادلة كونها تحصر الطالب، فيما رأى البعض أن التقليص يصب في صالحه لأنها تقربه من الرغبة المراد الحصول عليها.

 

منذ أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الطاهر حجار خلال الندوة الأولى التي عقدها خلال السنة الدراسية عن تقليص عدد الرغبات مستقبلا  من أجل تقريب الطالب أو الناجح الجديد لهذه السنة من رغبته التي يريد الدراسة بها، انقسمت التنظيمات الطلابية -التي تعتبر شريكا اجتماعيا للوزارة المذكورة آنفا- بين مرحب ومعارض للفكرة باعتبارها تحمل في طياتها نقاطا سلبية وأخرى إيجابية وستوقع الطالب في متاهات وتخصصات لا يرغب فيها، ومع بداية العد التنازلي للكشف عن نتائج شهادة البكالوريا عاد الصراع مجددا للشارع بين مؤيد ورافض للفكرة، خاصة وأن البعض اعتبر فكرة تقليص الرغبات من 10 إلى 4 لا تساعد الطالب على اختيار التخصص المراد بقدر ما تفرض عليه ضغطا كبيرا في ذلك من خلال حصره في أربع اختيارات قد لا تتناسب مع معدله  خاصة وأنه تم إلغاء العددي من التخصصات هذه المرة ورفع معدلات البعض منها. غير بعيد عن ذلك رحبت الجهة الثانية بالموقف واعتبرته جهدا يجب الاعتراف به كونه يصب في مساعي الناجحين الجدد ويعزز حظوظهم في الوصول إلى الرغبة الأولى خاصة وأن المسؤول على القطاع -وخلال تصريحاته السابقة-قد أكد أنه سيتم مستقبلا الوصول إلى رغبة واحدة فقط يتحصل عليها الطالب وبالمعدل الذي تحصل عليه في الشهادة وبالتالي القضاء على التدفق العشوائي على تخصص دون البقية أو توجيه ناجح لرغبة لا يريدها وبالتالي فشله وتركيزه خلال السنة على التحويل نحو جامعة أخرى أو تخصص أخرى.

أمينة صحراوي

 

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