عدد المسجلين بلغ 14 ألف تلميذ

سكيكدة تسجل 57،61 بالمائة نسبة نجاح في الـ بيام

سجلت ولاية سكيكدة نسبة نجاح في شهادة التعليم المتوسط قدرت بـ 57.61 في المائة، ما يعادل عددهم بالنسبة للتلاميذ الناجحين 8365 تلميذا من إجمالي 14520 مترشحا اجتازوا شهادة الـ بيام ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين لاجتياز هذه المسابقة التي تسمح بالانتقال لمرحلة التعليم الثانوي بالولاية 14625 مترشحا.

تميزت التلميذة العبقرية ميساء بوالبيبان من متوسطة صالح جفال الواقعة بمدينة سكيكدة من افتكاك المرتبة الأولى ولائيا بمعدل بلغ 19،28 لتحصل بذلك على تقدير امتياز شأنها شأن زميلها أسامة مخبوش المتمدرس بمتوسطة ساكر حسين الواقعة غير بعيد عن المتوسطة الأولى والذي تحصل على معدل 19،26، في الوقت الذي افتكت فيه التلميذة دعاء مسيكل من متوسطة الشهاب ببلدية رمضان جمال المرتبة الثالثة ولائيا بحصولها على نفس التقدير وبمعدل بلغ 18،88، ليصل عدد المتفوقين الحاصلين على معدل 18 فما فوق على المستوى الولائي 37 تلميذا نجيبا توزعوا بين مختلف متوسطات الولاية، وإن كان النصيب الأوفر من المعدلات العليا قد نالته المتوسطات الواقعة بعاصمة الولاية على غرار متوسطة 18 فيفري، البشير الإبراهيمي، يمونة قموح، بالإضافة طبعا لمتوسطة كل من صالح جفال وساكر حسين.

وكانت الزغاريد قد صدعت على شرفات العمارات مباشرة عقب إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم عل الشبكة العنكبوتية، حيث أقبل المترشحون على مقاهي الأنترنيت -فرادى ومجموعات-كل حسب الهدف الذي درس من أجله فمنهم من كان يحمل بالحصول على معدلات عليا للتسجيل في الشعب التي يرغب فيها في الوقت الذي اكتفى فيه البعض بالنجاح في الشهادة وحسب من أجل الانتقال للمرحلة للثانوية، وتزامنت فرحة الناجحين مع الاحتفال بعيد الفطر حيث تبادلت العائلات مجددا الزيارات من أجل تقديم التهاني.