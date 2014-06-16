قدرت بـ 23 مليارا مقابل 47 مليار سنتيم في 2016

تقلص الميزانية التكميلية لولاية تيزي وزو بـ 50 بالمائة

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أمس، على الميزانية التكميلية لسنة 2017 لولاية تيزي وزو، وسط جو من الاحتقان بين كتل الأحزاب المشكلة للمجلس، بعدما تراجعت بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بنظيرتها المخصصة السنة الماضية والمقدرة بـ 23 مليار سنتيم مقابل 47 مليار سنتيم في2016 .

عكست الميزانية التكميلية المصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي خلال انعقاد دورته العادية، مدى تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على سياسة وطريقة تحديد هذه الميزانية، بعدما تقلصت بنسبة تجاوزت 50 بالمائة مقارنة بنظيرتها المحصاة العام الماضي والمقدرة بـ 47 مليار سنتيم مقابل 23 مليار سنتيم خلال السنة الجارية. ورغم المصادقة بالأغلبية المطلقة على هذه الميزانية من طرف كتل أحزاب التحالف المتمثلة في الأفافاس، الأفلان والأرندي مع امتناع الأرسيدي، إلا أنها خلقت حالة من الاحتقان بين أعضاء المجلس الذين عبّروا عن استيائهم الكبير مما خصصته الإدارة المحلية من أموال في الشأن المتعلق بفرعي التجهيز والتسيير والمواد التي تضمنتها الميزانية، لا سيما ذات الصلة بتخصيص ما قمته 1.5 مليار سنتيم كدعم مالية للنادي الرياضي الهاوي لشبيبة القبائل الذي كان محل انتقاد أعضاء الأرسيدي، كما نددت وبشدة عضو المجلس الشعبي الولائي من كتلة جبهة القوى الاشتراكية نبيلة اسماعيل، بطريقة اعتماد الميزانية، بعد تجاهل السلطات العمومية للوضع التنموي الهش للولاية وتعميم مخلفات سياسة التقشف على بعض الولايات، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجات مواطنيها ووضعهم الاجتماعي والاقتصاد ودون تجسيد مبدأ الأولوية في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو المنتخب حديثا الدكتور محمد مصلى، على أن تأزم الوضع التنموي على مستوى الولاية يستدعي التدخل العاجل من السلطات العمومية لاحتواء الوضع قبل انفجاره، والعمل بطريقة أو أخرى إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، وكذا التنموي الذي يبقى من أولويات الحكومة الملزمة على رفع التجميد عن المشاريع الهيكلية التي استفادت منها الولاية، وتم تجميدها بسبب سياسة التقشف التي بدأت بوادرها بالظهور خلال السداسي الأول من سنة 2014، لا سيما المبرمجة في قطاع الصحة على غرار المركز الاستشفائي الجامعي الجديد، مشروع ترميم العيادات المتعددة الخدمات، مستشفى الأمومة وغريها من المشاريع القاعدية الأخرى المتمثلة في الطريق السريعة ذراع الميزان-عزازقة- أزفون، ملعب 50 ألف مقعد جديد، الطريق السيارة وبقية البرامج الأخرى، التي تبقى الحكومة وعلى ٍرأسها الوزير الأول مجبرة على التدخل، لمراعاة مبدأ خصوصية كل ولاية لرفع الحصار عن هذه المشاريع. في سياق أخر، وأشار محمد مصلى إلى مخاطر الأزمة وانعكاسها السلبي على عالم الشغل بتيزي وزو، خاصة بعد عجز الوظيف العمومي بعد تجميد عقود ما قبل التشغيل عن احتواء العدد الهائل من طلبات التوظيف، قائلا إنه حان الوقت لتحرير القطاع الخاص عن طريق إعادة بعث المناطق الصناعية وتطهير العقار الصناعي، لخلق مناصب شغل جديدة بإمكانها بامتصاص البطالة، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الإدارة المحلية في هذا الشأن، بعد عجزها عن تجسيد العديد من المناطق الصناعية المبرمجة على غرار صوامع وذراع الميزان.